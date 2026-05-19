Gutxienez 3 kilometroko auto-ilarak A-15 errepidean, Andoainen, hainbat ibilgailuk istripua izan ostean
AP-15 autobidean, Andoain parean, izandako istripu baten ondorioz , gutxienez hiru kilometroko auto-ilarak sortu dira, hainbat ibilgailuk istripua izan eta gero.
Errepidea aldi baterako itxi behar izan dute, istripua izan duten ibilgailuak errepidetik ateratzeko, eta horrek arazo handiak eragin ditu zirkulazioan.
Zirkulazioa pixkanaka suspertzen hasi da, eragindako tartea berriro ireki ondoren.
Albiste izango dira: Erailketa matxista Arguedasen, zalantzak gizonezkoen futboleko Mundiala hartzeko Bilboren hautagaitzari buruz eta Ebola agerraldia Afrikan
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Gizon batek bi pertsona hil eta lau zauritu ditu tiroz, El Ejidon
Ustezko egileak bere burua entregatu du. Hildakoak bere gurasoak dira eta zaurituetako adin txikikoetako bat, berriz, 7 hilabeteko bere semea.
Arguedasko Udalak elkarretaratzea deitu du astearterako, hilketa matxista salatzeko
Zabaldutako oharrean, Udalak "irmo" gaitzetsi du gertatutakoa, eta biktimaren gertukoei "elkartasuna eta babesa" helarazi dizkie, "sufrimendu handiko" une honetan. .
Chivitek erabat gaitzetsi du Arguedasen izandako ustezko hilketa matxista
Foruzaingoa udalerri horretan emakume baten heriotza ikertzen ari da, ustezko krimen matxista gisa, eta haren bikotekidea atxilotu dute, ustezko hilketa gisa.
Global Summud Flotillan atxilotutako 100 lagunetatik lau euskal herritarrak dira eta gose-greba hasi dute
Gazara zihoan beste flotilla bateko itsasontziak atzeman ditu Israelgo Armadak gaur goizean. Euskal Herrian zein Europako hainbat tokitan protestak antolatu dituzte "Flotilla ez da ukitzen" lelopean.
'Bi ilunabarreko eguna', abuztuko eguzki eklipseari buruzko erakusketa, ireki dute Bergaran
Egun seinalatua iristen denean herritarrek "ekitaldia ulertu eta gozatu" ahal izateko, eklipsea modu didaktiko, irisgarri eta erakargarrian azaltzen du.
Gizon batek emaztea hil du Arguedasen
Atzo iluntzean izan ziren gertakariak. Guardia Zibilak gizona atxilotu du, genero indarkeriarekin lotutako homizidio delitua leporatuta.
Bi gizon atxilotu dituzte Gasteizen, bikotekideei erasotzeagatik; horietako bat, 14 urtekoa
Bi gertakariak larunbatean izan ziren, eta 19 eta 25 urteko bi atxilotuei tratu txarrak eta lesio-delituak leporatu dizkiete, hurrenez hurren.
Eusko Jaurlaritzak ziurtatu du ez dagoela "ebidentzeriarik" Petronorrek osasun publikoari kalte egiten diola esateko
Osasun Publikoko zuzendariaren arabera, "datu asko" dituzte eskuartean, eta horietako bakar batek ere ez du erakusten Petronorrek Muskizen duen plantak inguruko bizilagunen osasunari kalte egiten dionik.