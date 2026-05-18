Bilbo 2030eko Munduko Futbol Txapelketa hartzeko hautagai izateari buruzko zalantzak dituela onartu du Etxanobek

Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusiak Euskadi Irratian adierazi duenez, inplikatutako erakundeek "hausnarketa sakona" egiten jarraitzen dute Bilbo 2030eko Munduko Futbol Txapelketaren egoitzetako bat izateko aukerari buruz.
EITB

Bizkaiko Foru Aldundiak 2030eko Munduko Futbol Txapelketako partidak hartzeko Bilboren hautagaitzaren inguruko zalantzak aitortu ditu. Euskadi Irratiari eskainitako elkarrizketa batean, Elixabete Etxanobek esan du "kasuan kasu joan behar garela" behin betiko erabakia hartu aurretik. 

Bere adierazpenak Donostiako alkateak Anoetako partidak hartzeari uko egitea aztertzeko egin berri dituen adierazpenen ildo beretik datoz.

Etxanobek esan du futbolarekin lotutako zaletasunek beste kirol eta kultur ekitaldi handi batzuek baino eragozpen gehiago sortzen dituztela. Gainera, onartu du herritarren zati bati ez zaizkiola gustatzen nazioarteko hitzordu mota horiek.

Ahaldun nagusiak azaldu duenez, erakundeek oraindik ez dute behin betiko erabakirik hartu eta txapelketak Bilbon eta Bizkaian izango lituzkeen ondorioak aztertzen jarraitzen dute.

Jon Insaustiren jarrera

Donostiako alkate Jon Insaustik, duela egun batzuk, hiriaren hautagaitza defendatu zuen 2030eko Munduko Futbol Txapelketaren egoitza izateko, eta "Bilboren eskutik" egin nahi zuela adierazi zuen. Une hartan, halaber, hitzorduak "tokikoa gainditzen" duela adierazi zuen, geroago eztabaida politikoan adierazitako zalantzekin kontrastean.

