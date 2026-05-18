Bizkaiko Foru Barriaren 500. urteurrena, Bizum dendetara iritsi da eta PPk Voxen babesa beharko du Andaluzian
- Bizkaiko Foru Barriaren 500. urteurrena: Bizkaia Foru Barria 1526an onartu zuten, duela bost mende, Bizkaiko foru zaharra eguneratu eta euskal autogobernuaren zutabeetako bat sendotzeko. Bosgarren mendeurrena dela eta, Bizkaiko Foru Aldundiak hainbat ekitaldi antolatu ditu urte osoan zehar, eta gaur horren gaineko ekitaldi instituzional nagusia egingo du.
- Bizum dendetara iritsi da: Bizum bidezko ordainketa sistemak saltoki fisikoetara egin du jauzi, eta gaurtik aurrerara dendetan mugikorraren bidez ordaintzeko aukera emango du. Zerbitzua ematen hasiko diren bankuen artean CaixaBank, Banco Sabadell, Bankinter eta Laboral Kutxa daude, eta gainerako erakundeek datozen hilabeteetan ezarriko dute sistema.
- PPk Voxen babesa beharko du Andaluzian: PPk irabazi ditu hauteskunde autonomikoak Andaluzian, 53 eserleku eskuratuta, baina gehiengo osoa galdu du. Hortaz, Voxen babesa beharko du gobernua osatzeko.
Bilbo 2030eko Munduko Futbol Txapelketa hartzeko hautagai izateari buruzko zalantzak dituela onartu du Etxanobek
Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusiak Euskadi Irratian adierazi duenez, inplikatutako erakundeek "hausnarketa sakona" egiten jarraitzen dute Bilbo 2030eko Munduko Futbol Txapelketaren egoitzetako bat izateko aukerari buruz.
Zuzenean: Bizkaiko Foru Berriaren 500. urteurrena ospatzeko ekitaldia
Bizkaiko Foru Berriaren 500 urteak ospatzeko ekitaldi nagusia egingo da gaur Gernikan, eta zuzenean ikusi ahal izango daETB1en eta orain.eus-en, 11:00etan.
Etxanobe, Bizkaiko Foru Barriaz: "Gaur egun daukagun autogobernuaren oinarria bertan dago, gure arbasoek duela 500 urte idatzitako horretan"
Bizkaiko Foru Barriaren bosgarren mendeurrenean, Bizkaiko ahaldun nagusiak orduko bizkaitarrek "kontraste bidez eta elkarrekin hitz eginda" idatzitako testua goraipatu du, "pertsonen eskubideen defentsan testu juridiko oso aurreratua izan zen".
Itunpeko ikastetxeen harira sortutako krisia bideratzen saiatzeko bilera egingo dute arratsaldean Nafarroako Gobernua sostengatzen duten alderdiek
Gimeno Hezkuntza kontseilariak itunpeko ikastetxeetan 14 ikasgela ixteko zuen asmoa bertan behera utzi zuten osteguneko bozketan Geroa Baik eta EH Bilduk. Abstenitu egin ziren, eta UPNren lege proposamena atera zen aurrera.
PPk irabazi ditu Andaluziako hauteskundeak baina gehiengo absolutua galdu du
PPk 58 eserleku zituen eta 53 eskuratu ditu oraingoan, gehiengo absolutua baino bi gutxiago. PSOEk 28 diputatu lortu ditu, aurreko hauteskundeetan lortutako 30 diputatuak baino bi gutxiago. Vox izan da hirugarren indarra, 14 eserlekurekin, eta ezkerreko Adelante Andalucia laugarren, 2 eserlekutik 8ra igarota. Por Andalucia ezkerreko koalizioak zituen 5 eserlekuei eutsi die.
Inkesten arabera, gehiengo osoa lortuko luke Juanma Morenoren PPk Andaluzian
PPk 58 eserleku zituen orain arte, eta 56-59 artean eskuratuko lituzke, bakarrik gobernatzeko beharrezkoak diren 55 eserlekuen gainetik. PSOE jaitsi egingo da, 30etik 26-29ra.
Andaluziako parte hartzea % 52,14koa izan da 18:00etarako, 2022an baino 7,6 puntu handiagoa
6.812.902 andaluziar deitu dituzte Andaluziako hauteskunde autonomikoetan botoa ematera, 2022an baino 171.046 gehiago. Parlamentua 109 diputatuk osatuko dute, eta 25 alderdik eta 3 koaliziok aurkeztu dituzte hautagaiak.
Voxek salatu du Gasteizko bere egoitzari su ematen saiatu direla, harriak jaurti eta biharamunean
Azken orduetan jasandako bigarren erasoa da, Voxek salatu duenez. Larunbat goizaldean harriak jaurti zituzten Voxek Gasteizen duen egoitzako sarrerako atearen kontra.
Itxasok "zorroztasuna, umiltasuna eta memoria" eskatu dizkio EH Bilduri, etxebizitzaren inguruko proposamenen harira
Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburuak "datu errealak" emateko eskatu dio koalizio abertzaleari, "azken hamarkadan Euskadik 15.000 etxebizitza babestu baino gehiago sustatu dituelako, eta ez 3.000, EH Bilduko zenbait buruzagik aste honetan bertan adierazi duten bezala".