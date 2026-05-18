Etxanobe, Bizkaiko Foru Barriaz: "Gaur egun daukagun autogobernuaren oinarria bertan dago, gure arbasoek duela 500 urte idatzitako horretan"
Bizkaiko Foru Barriaren bosgarren mendeurrenean, Bizkaiko ahaldun nagusiak orduko bizkaitarrek "kontraste bidez eta elkarrekin hitz eginda" idatzitako testua goraipatu du, "pertsonen eskubideen defentsan testu juridiko oso aurreratua izan zen".
Bizkaiko Foru Barriak 500 urte betetzen diren egunean Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusiak testu horren garrantzia azpimarratu du, eta bertan kokatu du gaurko autogobernuaren oinarria.
"Ez da historiako dokumentu juridiko bat soilik. Ikusi behar dugu gaur daukagun autogobernuaren oinarria, hazia, bertan dagoela", azaldu du astelehen goizean Euskadi Irratian.
Duela 500 urteko bizkaitarrek euren arteko arauak idatzi egin zituztela nabarmendu du, eta azpimarratu du, estamentuetan antolatuta zegoen gizarte batean, besteak beste, berdintasun printzipioa ezarri zela. "Kontraste bidez, elkarrekin hitz eginda idatzi zituzten, etengabeko paktua" eskatzen zuen ariketa batean. "Pertsonen eskubideen defentsan testu juridiko oso aurreratua" izan zela gogorarazi du. .
Orduko testu hark gaur egungo autogobernuan zer eragin duen galdetuta, azaldu duenez, "gaur egun ikusten dugunean zergak Bizkaiko aldundiari ordaintzen dizkiogula eta Aldundiak Gizarte Zerbitzuak eman zein errepideak egiten dituela, horren oinarria testu horretan datza. Beraz, ez da bakarrik historiako testu juridiko garrantzitsu bat, esan dezakegu sistema bizi bat dela, eta gure identitatea hor dagoela".
Ziurtatu duenez "testu hori gabe gure herria beste bat litzateke" eta hain zuzen ere, arbasoek egindakoa balioan jartzea da gaur ekitaldien eta aitortzaren xede.
Zuzenean: Bizkaiko Foru Berriaren 500. urteurrena ospatzeko ekitaldia
Bizkaiko Foru Berriaren 500 urteak ospatzeko ekitaldi nagusia egingo da gaur Gernikan, eta zuzenean ikusi ahal izango daETB1en eta orain.eus-en, 11:00etan.
