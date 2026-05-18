Bizkaiko Foru Barriaren bosgarren mendeurrenaren ospakizuna, Gernikako Batzar-etxean
Imanol Pradales lehendakaria eta Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusia "gaitasun berriak" dituen euskal autogobernuaren alde mintzatu dira Gernikan, egungo erronkei aurre egiteko (migrazioa aipatu dute, berbarako) eta "garapen nazional osoa" lortzeko, Bizkaiko Foru Barriaren V. mendeurrena ospatzeko Batzar-etxean egindako ekitaldian. Hitzordu horretan, foru-sistemak duen balioa nabarmendu dute, elkarlanean eta berme juridikoetan oinarritutako eredu gisa.
Bilbo 2030eko Munduko Futbol Txapelketa hartzeko hautagai izateari buruzko zalantzak dituela onartu du Etxanobek
Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusiak Euskadi Irratian adierazi duenez, inplikatutako erakundeek "hausnarketa sakona" egiten jarraitzen dute Bilbo 2030eko Munduko Futbol Txapelketaren egoitzetako bat izateko aukerari buruz.
Zuzenean: Bizkaiko Foru Barriaren bosgarren mendeurrenaren ospakizun ekitaldia
Bizkaiko Foru Barriak 500 urte egin dituela ospatzeko ekitaldi nagusia egingo da gaur, Gernikan, eta zuzenean ikusi ahal izango da ETB1en eta orain.eus-en, 11:00etan.
Etxanobe, Bizkaiko Foru Barriaz: "Gaur egun daukagun autogobernuaren oinarria bertan dago, gure arbasoek duela 500 urte idatzitako horretan"
Bizkaiko Foru Barriaren bosgarren mendeurrenean, Bizkaiko ahaldun nagusiak orduko bizkaitarrek "kontraste bidez eta elkarrekin hitz eginda" idatzitako testua goraipatu du, "pertsonen eskubideen defentsan testu juridiko oso aurreratua izan zen".
Itunpeko ikastetxeen harira sortutako krisia bideratzen saiatzeko bilera egingo dute arratsaldean Nafarroako Gobernua sostengatzen duten alderdiek
Gimeno Hezkuntza kontseilariak itunpeko ikastetxeetan 14 ikasgela ixteko zuen asmoa bertan behera utzi zuten osteguneko bozketan Geroa Baik eta EH Bilduk. Abstenitu egin ziren, eta UPNren lege proposamena atera zen aurrera.
PPk irabazi ditu Andaluziako hauteskundeak, baina gehiengo absolutua galdu du
PPk 58 eserleku zituen eta 53 eskuratu ditu oraingoan, gehiengo absolutua baino bi gutxiago. PSOEk 28 diputatu lortu ditu, aurreko hauteskundeetan lortutako 30 diputatuak baino bi gutxiago. Vox izan da hirugarren indarra, 14 eserlekurekin; eta ezkerreko Adelante Andalucia, laugarren, 2 eserlekutik 8ra igarota. Por Andalucia ezkerreko koalizioak zituen 5 eserlekuei eutsi die.
Inkesten arabera, gehiengo osoa lortuko luke Juanma Morenoren PPk Andaluzian
PPk 58 eserleku zituen orain arte, eta 56-59 artean eskuratuko lituzke, bakarrik gobernatzeko beharrezkoak diren 55 eserlekuen gainetik. PSOE jaitsi egingo da, 30etik 26-29ra.