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Conmemoran en la Casa de Juntas de Gernika los 500 años del Fuero Nuevo de Bizkaia

GERNIKA (BIZKAIA), 18/05/2026.- La Casa de Juntas de Gernika ha acogido este lunes la conmemoración del V Centenario del Fuero Nuevo de Bizkaia, que afianzó un sistema de autogobierno único, basado en usos, franquezas y libertades provenientes de la costumbre, en un acto presidido por el lehendakari, Imanol Pradales (en la imagen). EFE/Miguel Toña
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Euskaraz irakurri: Bizkaiko Foru Berriaren 500 urteak ospatu dituzte Gernikako Juntetxean
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EITB

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El Lehendakari, Imanol Pradales, y la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, han reivindicado en Gernika el autogobierno vasco con “nuevas capacidades” para afrontar retos como la migración y avanzar hacia el “desarrollo nacional pleno”, durante el acto celebrado en la Casa de Juntas para conmemorar el V centenario del Fuero Nuevo de Bizkaia, una cita en la que ha destacado el valor del sistema foral como modelo basado en el pacto, la bilateralidad y las garantías jurídicas.

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