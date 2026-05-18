Conmemoran en la Casa de Juntas de Gernika los 500 años del Fuero Nuevo de Bizkaia

El Lehendakari, Imanol Pradales, y la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, han reivindicado en Gernika el autogobierno vasco con “nuevas capacidades” para afrontar retos como la migración y avanzar hacia el “desarrollo nacional pleno”, durante el acto celebrado en la Casa de Juntas para conmemorar el V centenario del Fuero Nuevo de Bizkaia, una cita en la que ha destacado el valor del sistema foral como modelo basado en el pacto, la bilateralidad y las garantías jurídicas.