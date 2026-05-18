CONMEMORACIÓN
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En directo: Conmemoración de los 500 años del Fuero Nuevo de Bizkaia

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bizkaiko Foru Berriaren 500 urte

Última actualización

Hoy se celebra en Gernika el acto central con motivo de los 500 años del Foro Nuevo de Bizkaia y se podrá ver en directo (11.00 horas) en ETB1 y orain.eus.. Aprobado en 1526, el Nuevo Fuero de Bizkaia fue el texto legal sobre el que se erigió el autogobierno del territorio y consolidó un sistema político avanzado en ámbitos como la igualdad de género o las garantías procesales.
Gernika Lumo Estatuto de Autonomía del País Vasco Política

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