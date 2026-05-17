ELECCIONES EN ANDALUCÍA
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Los sondeos otorgan la mayoría absoluta al PP de Juanma Moreno

El PP que contaba con 58 escaños, se quedaría con entre 56-59, por encima de los 55 necesarios para gobernar en solitario. El PSOE sería segunda fuerza bajando de 30 escaños a entre 26-29
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El líder del PP, Juanma Moreno, ejerciendo su derecho al voto. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Inkesten arabera, gehiengo osoa lortuko luke Juanma Morenoren PPk Andaluzian
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Agencias | EITB

Última actualización

Según el sondeo de Sigma Dos para Fortar, el PP ganará las elecciones andaluzas con holgura.

Al partido del actual presidente, Juanma Moreno, le otorga 56-59 escaños, es decir, más de la mayoría absoluta (55). Por tanto, no necesitaría de VOX para formar gobierno. Actualmente tiene 58 parlamentarios.

Como preveían las encuestas, el PSOE perdería diputados, y serían menos de los 30 escaños que tiene ahora. Las encuestan dan a María Jesús Montero entre 26 y 29 escaños.

VOX quedaría en una situación parecida, con un diputado menos o más. Ahora tiene 14 y las encuestas le pronostican 13-15.

Por Andalucía, la coalición de partidos de izquierda podría sumar un escaño más: hasta ahora tenía 5 y el sondeo le prevé 5-6.

Y la izquierdista Adelante Andalucía duplicaría sus resultados de hace 4 años. Entonces obtuvo 2 escaños y las encuestas le dan ahora 4-5.

Elecciones Elecciones Autonómicas en España Andalucia PP Psoe VOX Política

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