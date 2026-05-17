Los sondeos otorgan la mayoría absoluta al PP de Juanma Moreno

Según el sondeo de Sigma Dos para Fortar, el PP ganará las elecciones andaluzas con holgura.

Al partido del actual presidente, Juanma Moreno, le otorga 56-59 escaños, es decir, más de la mayoría absoluta (55). Por tanto, no necesitaría de VOX para formar gobierno. Actualmente tiene 58 parlamentarios.

Como preveían las encuestas, el PSOE perdería diputados, y serían menos de los 30 escaños que tiene ahora. Las encuestan dan a María Jesús Montero entre 26 y 29 escaños.

VOX quedaría en una situación parecida, con un diputado menos o más. Ahora tiene 14 y las encuestas le pronostican 13-15.

Por Andalucía, la coalición de partidos de izquierda podría sumar un escaño más: hasta ahora tenía 5 y el sondeo le prevé 5-6.

Y la izquierdista Adelante Andalucía duplicaría sus resultados de hace 4 años. Entonces obtuvo 2 escaños y las encuestas le dan ahora 4-5.