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Andueza dice que EH Bildu no tiene respuesta para prioridades de los vascos "por muchas campañas de marketing que hagan"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Anduezak dio EH Bilduk ez duela erantzunik euskal herritarren lehentasunetarako, "marketin kanpaina asko egin arren"
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EITB

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El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha asegurado que EH Bildu no tiene respuesta para las prioridades y necesidades de los vascos "por muchas campañas de 'marketing' que hagan" y ha acusado a la coalición soberanista de hacer "mucho diagnóstico y mucho plan, pero hacer poco" porque "les falta un verdadero proyecto de país". Asimismo, espera que "los grandes planes" de EH Bildu para Euskadi "no se parezcan al que liaron con las basuras" en Gipuzkoa

Eneko Andueza PSE EE Política

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