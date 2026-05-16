Andueza dice que EH Bildu no tiene respuesta para prioridades de los vascos "por muchas campañas de marketing que hagan"
El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha asegurado que EH Bildu no tiene respuesta para las prioridades y necesidades de los vascos "por muchas campañas de 'marketing' que hagan" y ha acusado a la coalición soberanista de hacer "mucho diagnóstico y mucho plan, pero hacer poco" porque "les falta un verdadero proyecto de país". Asimismo, espera que "los grandes planes" de EH Bildu para Euskadi "no se parezcan al que liaron con las basuras" en Gipuzkoa
Te puede interesar
Sumar Mugimendua denuncia que el Gobierno Vasco "vende humo" y lanzará una encuesta "para recoger sus preocupaciones"
La secretaria de Organización de Sumar Mugimendua, Edurne García, ha denunciado que el Gobierno vasco traslada que en Euskadi "se está instalando la idea de que todo va bien, pero nos están vendiendo humo", y ha anunciado la puesta en marcha de una encuesta abierta para recoger "las preocupaciones reales" de la ciudadanía vasca.
EH Bildu plantea movilizar y construir 60 000 viviendas asequibles en Euskadi en diez años, 30 000 de nueva construcción
Plantea una alianza público-comunitaria formada por instituciones vascas, fundaciones bancarias y EPVS para promover vivienda nueva y responder así a la emergencia habitacional en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
Pradales acusa a la ministra de Sanidad de haber provocado la huelga de médicos
El lehendakari, Imanol Pradales, ha reprochado al parlamentario vasco de Sumar, Jon Hernández, que defienda a la ministra de Sanidad, Mónica García, de su partido, cuando está activa una huelga de médicos que "ella ha provocado".
Euskadi implantará un impuesto turístico de 6 días y gravará más a los pisos turísticos
Podemos ha pactado siete enmiendas con PNV y PSE-EE para que la tasa turística sea "más progresiva, más flexible y útil para los ayuntamientos"
Pradales pide a EH Bildu que aclare si con su plan de vivienda pretende "expropiar" terrenos y viviendas privadas
El lehendakari Imanol Pradales ha respondido en el pleno de control del Parlamento Vasco a una pregunta de EH Bildu sobre la crisis de acceso a la vivienda. Pello Otxandiano, ha subrayado que en el ámbito de la vivienda "hay que hacer muchas cosas", pero que la cuestión "central" es lograr que bajen los precios para ofrecer viviendas "realmente asequibles a las clases trabajadoras de rentas medias".
Pradales anuncia una ley para agilizar la inversión económica sostenible en Euskadi
El objetivo de la iniciativa es crear lo que ha definido como una “autopista regulatoria”, que permita reducir los plazos administrativos con todas las garantías legales y agilizar proyectos considerados prioritarios para el desarrollo económico del país.
Elecciones en Andalucía: ¿qué se juega cada partido el 17M?
Hoy finaliza la campaña para las elecciones andaluzas del domingo, una campaña que finaliza como comenzó, con un panorama político abierto, en el que el popular Juan Manuel Moreno parte como favorito según las encuestas, mientras el PSOE, con María Jesús Montero como candidata, intenta hasta el último minuto sacar músculo y recuperar al votante socialista de antaño.
El insospechado giro político de Andalucía: de fortaleza de la izquierda a bastión de la derecha
La gran incógnita de las elecciones del domingo es si el PP se bastará para lograr mayoría absoluta o si necesitará a Vox. Este contexto habría resultado del todo inverosímil hace pocos años. “El desgaste de la izquierda y el cambio del contexto temático han sido clave”, señala la politóloga Ainara Villaño.
Podemos Euskadi alcanza un acuerdo con PNV y PSE-EE para implantar la tasa turística en la CAV
Según ha adelantado la formación morada, mañana darán a conocer los detalles del pacto, que se tramita en las juntas generales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, en una rueda de prensa en San Sebastián.