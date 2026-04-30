Elecciones en Andalucía: ¿qué se juega cada partido el 17M?
La campaña de las elecciones andaluzas de 2026 comienza oficialmente esta noche con un panorama político abierto, en el que el popular Juan Manuel Moreno parte como favorito según las encuestas, mientras el PSOE, con María Jesús Montero como candidata, intenta sacar músculo y recuperar al votante socialista de antaño.
Las elecciones autonómicas al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo dibujan escenarios diferentes para cada uno de los cinco principales partidos o coaliciones, con todos los sondeos apuntando a una clara victoria del PP que dirige Juanma Moreno, presidente desde 2018.
En total se han presentado 27 partidos políticos, aunque solo 13 concurren en todas las circunscripciones. En cualquier caso, la pugna se prevé entre cinco formaciones: PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía.
A falta de unas horas para el comienzo oficial de la campaña —arranca a las 00:00 horas del 1 de mayo—, los partidos engrasan la maquinaria electoral, pero ¿qué se juega cada uno el 17 de mayo? Las principales claves, a continuación:
Moreno, en busca otra mayoría absoluta para gobernar sin Vox
El actual presidente andaluz y candidato del PP, Juanma Moreno, parte como claro favorito para las próximas elecciones que, según las previsiones, parecen reducirse a la incógnita de si obtendrá o no otra mayoría absoluta para poder mantener su independencia y no depender de Vox.
Con todos los sondeos a favor, que le sitúan rozando la que sería su segunda mayoría absoluta, Moreno se juega el gobierno en solitario ya que si le falta un solo diputado, Vox ya ha advertido de que pedirá gobernar y pondrá exigencias similares a las de Extremadura o Aragón, entre ellas la denominada "prioridad nacional".
Los postulados de Vox cuadran poco con el discurso que el presidente andaluz defiende y le dificultarían mantener el perfil de moderación. No obstante, cabe recordar que en 2018 pacto su investidura con la ultraderecha para que llegara al poder.
Montero, a por la sorpresa con los pronósticos en contra
La candidata socialista, María Jesús Montero, afronta la difícil tarea de dar la vuelta a las encuestas, según la mayoría de las cuales no mejoraría los resultados de 2022 del PSOE andaluz, cuando consiguió 30 diputados. Para ello necesita recuperar al votante socialista de antaño, que dejó de apoyarles desde 2018, y revitalizar al partido, con una histórica base social en la comunidad.
Montero, que dejó sus responsabilidades como vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, no solo necesita mejorar ampliamente los pronósticos, sino que requiere una izquierda fuerte con la que poder pactar posteriormente y, además, sumar más que PP y Vox, una opción a la que hasta ahora no se ha aproximado ningún sondeo.
Si salta la sorpresa y hay una debacle de la derecha, Montero tendría que pactar con Por Andalucía y Adelante, previsiblemente.
Vox quiere ser la llave
El objetivo de Vox en estas elecciones es claro: evitar que Juanma Moreno repita la mayoría absoluta. Solo en ese caso, independientemente del número de diputados que obtengan, conseguirán tener fuerza y ser decisivos en el tablero político andaluz.
Los de Santiago Abascal —su candidato en Andalucía es Manuel Gavira— se juegan entrar en el Gobierno andaluz, como ya han logrado en Extremadura y Aragón, y mantener el crecimiento de su formación con la vista puesta en las próximas elecciones generales, su gran objetivo.
Por Andalucía prueba la fuerza de la coalición de izquierdas
En un momento de indecisión a nivel nacional sobre la posible gran coalición de izquierdas, Por Andalucía prueba la fuerza electoral de la unión de estos partidos (IU, Sumar, Podemos, entre otros), con el líder federal de IU, Antonio Maíllo, como candidato.
El objetivo que se han marcado pasa por doblar su representación actual y llegar a los diez diputados, con la meta de formar gobierno, aunque las encuestas los mantienen en niveles similares a los de 2022 o con algún ligero aumento.
Adelante Andalucía espera seguir subiendo
Adelante Andalucía, con José Ignacio García a la cabeza, mantiene sus expectativas de seguir creciendo, lo que se está viendo sustentado en sondeos como el CIS, que le sitúan por encima de Por Andalucía.
Con una política de izquierdas dinferenciado de los postulados de partidos con estructura a nivel nacional y con la defensa del andalucismo por bandera. Ahora tienen 2 diputados.
La posibilidad de un sorpaso a Por Andalucía, para convertirse en cuarta fuerza andaluza, ya está sobre la mesa tras la reciente encuesta del CIS.
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