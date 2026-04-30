Elecciones en Andalucía: ¿qué se juega cada partido el 17M?

Las elecciones autonómicas al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo dibujan escenarios diferentes para cada uno de los cinco principales partidos o coaliciones, con todos los sondeos apuntando a una clara victoria del PP que dirige Juanma Moreno, presidente desde 2018.

En total se han presentado 27 partidos políticos, aunque solo 13 concurren en todas las circunscripciones. En cualquier caso, la pugna se prevé entre cinco formaciones: PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía.



A falta de unas horas para el comienzo oficial de la campaña —arranca a las 00:00 horas del 1 de mayo—, los partidos engrasan la maquinaria electoral, pero ¿qué se juega cada uno el 17 de mayo? Las principales claves, a continuación:

Moreno, en busca otra mayoría absoluta para gobernar sin Vox

El actual presidente andaluz y candidato del PP, Juanma Moreno, parte como claro favorito para las próximas elecciones que, según las previsiones, parecen reducirse a la incógnita de si obtendrá o no otra mayoría absoluta para poder mantener su independencia y no depender de Vox.

Con todos los sondeos a favor, que le sitúan rozando la que sería su segunda mayoría absoluta, Moreno se juega el gobierno en solitario ya que si le falta un solo diputado, Vox ya ha advertido de que pedirá gobernar y pondrá exigencias similares a las de Extremadura o Aragón, entre ellas la denominada "prioridad nacional".



Los postulados de Vox cuadran poco con el discurso que el presidente andaluz defiende y le dificultarían mantener el perfil de moderación. No obstante, cabe recordar que en 2018 pacto su investidura con la ultraderecha para que llegara al poder.

