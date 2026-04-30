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Finaliza el plazo de enmiendas para la reforma de la Ley de Empleo Público en un clima de posiciones completamente alejadas

Durante las últimas horas, los grupos parlamentarios han ido registrando su enmiendas y expresando sus posturas, poniéndose de manifiesto lo alejado que se encuentra el acuerdo para la reforma de una ley considerada clave para el futuro del euskera en la administración.
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Euskaraz irakurri: Enplegu Publikoaren Legea erreformatzeko zuzenketak aurkezteko epea amaitu da, oso urrun dauden jarrerekin
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EITB

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Hoy, jueves, finaliza el plazo para presentar enmiendas a la reforma de la Ley vasca de Empleo Público, considerada clave para el futuro del euskera en la administración, con las partes aún alejadas y sin un acuerdo cerrado entre los principales grupos parlamentarios.

Durante las últimas horas, los grupos parlamentarios han ido registrando sus enmiendas y expresando sus posturas, poniéndose de manifiesto lo distantes que se encuentran.

Este miércoles, el PNV registró tres enmiendas a su propio proyecto, con el objetivo "de reforzar la seguridad jurídica" en los requisitos relativos al conocimiento del euskera. Los jeltzales proponen que todas las ofertas públicas permitan acreditar más tarde el perfil lingüístico en algunos puestos.

Por su parte, EH Bildu registró dos enmiendas: una para fijar como principio general que el conocimiento de las dos lenguas oficiales debe ser obligatorio para el acceso al empleo público; y otra para incorporar el índice de progresividad, a fin de determinar en qué plazas se puede aplazar la exigencia del euskera. La coalición ha asegurado que el planteamiento del PNV "no es serio".

Este jueves, el PSE-EE ha registrado una enmienda para introducir una excepción para las administraciones situadas en los arnasgunes, donde el uso del euskera supera el 80%, que podrían quedar eximidas de su aplicación general. Además, los socialistas vascos han pedido frenar el debate sobre los perfiles lingüísticos en el empleo público ante su creciente "polarización".

Por último, las 38 enmiendas presentadas por el PP vasco tienen como objetivo "dar seguridad jurídica" a los perfiles lingüísticos tras varias sentencias que han anulado requisitos de euskera. Además, el PP ha asegurado que  el "desmarque" de los socialistas en las negociaciones con el PNV sobre el blindaje del euskera en las OPE es "ficticio" porque el PSE ha sido "cómplice absoluto". 

Estas son las posiciones de los partidos respecto al euskera en las OPE
Parlamento Vasco Trabajo Euskera Política

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