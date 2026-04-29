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EH Bildu "concreta el índice de progresividad" para "posibilitar un acuerdo inclusivo" sobre los perfiles lingüísticos

En cuanto a la proposición de ley del PNV, EH Bildu le ha registrado dos enmiendas, en las que fija como principio general que el conocimiento de las dos lenguas oficiales debe ser obligatorio para el acceso a un empleo público e incorpora el índice de progresividad.

josu aztiria eh bildu
Josu Aztiria, gaur, Eusko Legebiltzarrean.Argazkia: EH Bildu
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EITB

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EH Bildu ha registrado sus enmiendas a las dos iniciativas que tramita el Parlamento Vasco para blindar el euskera en las OPE en las que plantea que todos puestos de trabajo públicos que salgan a convocatoria tengan perfil lingüístico preceptivo y un método para calcular en cuántas plazas se puede aplazar la exigencia.

El parlamentario de la coalición soberanista Josu Aztiria ha explicado que a través de estas seis enmiendas a las dos proposiciones, la suya y la del PNV, entre otras cosas pretenden definir el índice de progresividad, es decir calcular en cuántas plazas se puede aplazar la exigencia del conocimiento del euskera en el acceso al empleo público. A su juicio, incluir este índice en la propia ley dotará al sistema de una mayor seguridad jurídica y podría facilitar un acuerdo.

"Hemos afinado y concretado el desarrollo de nuestra proposición de ley a través de cuatro enmiendas, principalmente para definir el índice de progresividad; es decir, definimos la forma de calcular ese índice, cómo calcular en cuántas plazas se puede aplazar la exigencia del conocimiento del euskera en el acceso al empleo público", ha dicho.

En cuanto a la proposición de ley del PNV, EH Bildu le ha registrado dos enmiendas. Por un lado, para fijar como principio general que el conocimiento de las dos lenguas oficiales debe ser obligatorio para el acceso al empleo público; por otro, para incorporar el índice de progresividad, a fin de determinar en qué plazas se puede aplazar la exigencia del euskera.

Igualar el euskera y castellano

La propuesta que presentó EH Bildu en junio del pasado año, busca igualar el euskera y castellano en la administración pública y que el conocimiento de las dos lenguas oficiales sea un criterio general, pero "aplicado de forma flexible y progresiva y teniendo en cuenta la situación sociolingüística de cada lugar".

Así, propone ampliar los plazos para demostrar el conocimiento del euskera y otorgar facilidades a estos empleados durante el proceso.

Según EH Bildu, la propuesta se basa en la legislación vigente en Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana y Baleares, y ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional.

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