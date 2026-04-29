ECLIPSE SOLAR
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Primer ensayo para preparar el eclipse solar: El Sol ocupará esta tarde la misma posición que el 12 de agosto

Hoy y mañana el Sol ocupará prácticamente la misma posición en el firmamento y casi a la misma hora que lo hará durante el momento de totalidad del eclipse estival. El máximo del eclipse se alcanzará a las 20:27 horas.
Eguzki eklipsea eclipse solar 2016 Indonesia. EFE
Eclipse solar. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Udako eguzki-eklipsea prestatzeko entsegu egunak: Eguzkiak abuztuaren 12ko posizio berdina izango du iluntzean
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EITB

Última actualización

El eclipse solar del 12 de agosto ha generado gran expectación y estos últimos días de abril son propicios para preparar su observación en condiciones muy similares. 

Durante los días 29 y 30 de abril el Sol va a estar situado en una posición muy parecida a la posición que va a ocupar el Sol el próximo 12 de agosto (día espejo), que es la fecha del eclipse total visible en gran parte de Euskal Herria, lo que permitirá comprobar las condiciones de visibilidad desde sus ubicaciones.

Fuentes expertas señalan que aquellas personas que tengan dudas de si el 12 de agosto el eclipse de sol va a ser visible desde su lugar de observación, pueden estos días (29 y 30 de abril) acercarse a ese lugar y comprobar in situ si el Sol es visible o no es visible.

En concreto, el día 29 estará un poquito más hacia la izquierda según estamos mirando al Sol de frente y el día 30 estará un poquito más a la derecha. 

El eclipse total alcanzará su punto máximo sobre las 20:27 horas, por lo que ese es el horario indicado para hacer la prueba.

Eclipses solares Araba-Álava Comunidad Autonóma Vasca Navarra Sociedad

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