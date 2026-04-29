El eclipse solar del 12 de agosto ha generado gran expectación y estos últimos días de abril son propicios para preparar su observación en condiciones muy similares.

Durante los días 29 y 30 de abril el Sol va a estar situado en una posición muy parecida a la posición que va a ocupar el Sol el próximo 12 de agosto (día espejo), que es la fecha del eclipse total visible en gran parte de Euskal Herria, lo que permitirá comprobar las condiciones de visibilidad desde sus ubicaciones.

Fuentes expertas señalan que aquellas personas que tengan dudas de si el 12 de agosto el eclipse de sol va a ser visible desde su lugar de observación, pueden estos días (29 y 30 de abril) acercarse a ese lugar y comprobar in situ si el Sol es visible o no es visible.

En concreto, el día 29 estará un poquito más hacia la izquierda según estamos mirando al Sol de frente y el día 30 estará un poquito más a la derecha.

El eclipse total alcanzará su punto máximo sobre las 20:27 horas, por lo que ese es el horario indicado para hacer la prueba.