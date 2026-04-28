El legado de Coco Chanel vuelve a Biarritz más de un siglo después de su llegada a la ciudad. La maison Chanel ha inaugurado una nueva tienda en pleno centro, en el número 3 de la rue Garderes, y celebra hoy el desfile de su colección Crucero 2026/27, una de las citas más relevantes de la moda francesa.

La elección de Biarritz no es casual. Fue en 1915 cuando Gabrielle Chanel abrió allí su casa de alta costura, marcando el inicio de una relación histórica con la localidad labortana. Ahora, 110 años después, la marca regresa con doble protagonismo: comercio y pasarela, consolidando su presencia en la ciudad.

El desfile, que comenzará a las 18:30 (hora de París), presentará la colección ‘Croisière’, diseñada por Matthieu Blazy, y reunirá a cerca de 900 invitados. Se trata de uno de los eventos más exclusivos del circuito internacional, que en ediciones anteriores ha tenido lugar en destinos como Mónaco, Los Ángeles o el Lago de Como.

La cita ha despertado una gran expectación en Iparralde. Entre los nombres que suenan como posibles asistentes figuran celebridades como Pedro Pascal, Jacob Elordi, Margot Robbie, Naomi Campbell o Nicole Kidman. Además, ya se ha confirmado la presencia en la ciudad de Charlotte Casiraghi y Vanessa Paradis. Además, Tilda Swinton y Marion Cotillard ya están en la ciudad.

En paralelo, la firma continúa reforzando su imagen global con figuras como Jacob Elordi, actual embajador de la marca. Moda, historia y proyección internacional se dan así cita en Biarritz, convertida estos días en epicentro del lujo y la alta costura.