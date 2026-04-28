La CAV consume menos energía que hace dos décadas, pero depende cada vez más del petróleo

Cambio estructural en el modelo de producción

Aitor Urresti, doctor en Energía Térmica y profesor de EHU, explica que este cambio en el consumo energético se debe a una mezcla de factores, ya que parece que está habiendo un cambio estructural en el sector industrial, pero no tanto con respecto al consumo de energía, sino con el cambio del modelo productivo.

Urresti cree que la reducción del consumo en la industria se debe a que muchas empresas están externalizando parte de su producción que antes consumía mucha energía, “haciendo que el consumo en el territorio baje”, mientras que aquí mantienen una parte de la fabricación más avanzada.

En paralelo, advierte del aumento significativo del consumo en el sector del transporte, que ha pasado en los últimos años de ser el segundo consumidor al primero. Los motores de los vehículos son cada vez más eficientes, pero los automóviles son más grandes y se recorren distancias más largas, por lo que se está produciendo un "efecto rebote": “El consumo por unidad de kilómetro ha bajado, lo que nos permite recorrer más distancias. Entonces, estamos viendo mayores desplazamientos con vehículos cada vez más vacíos, lo que provoca un aumento del consumo”.

En cuanto al sector de las energías renovables, Urresti lamenta que en la CAV hay un problema cultural con este tipo de producción. “Aquí siempre pensamos que no hace sol y, por ello, nunca se ha hecho una apuesta real por las tecnologías basadas en energía fotovoltaica”. Por otro lado, explica que ha habido una apuesta “muy clara” por las instalaciones de gran tamaño, y son estas las que están generando mucha contestación en los propios territorios contra este tipo de proyectos. “Entonces, estamos en una especie de callejón sin salida. Yo creo que hay que empezar a apostar claramente por instalaciones de tamaño pequeño y mediano, ya que igual es la manera de desatascar la transición energética”.

En ese sentido, recuerda que un ejemplo de esta salida son los hogares que han bajado significativamente su consumo energético gracias al autoconsumo. “Poco a poco parece que está teniendo un impacto importante”.