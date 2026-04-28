Transición energética
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La CAV consume menos energía que hace dos décadas, pero depende cada vez más del petróleo

Álava, Bizkaia y Gipuzkoa consumen un 8,6 % menos energía que hace 20 años. La caída del consumo industrial y el auge del transporte han transformado el reparto energético, que sigue dependiendo de los combustibles fósiles.
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Euskaraz irakurri: EAEk duela bi hamarkada baino energia gutxiago kontsumitzen du, baina petrolioaren mende dago gero eta gehiago
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Iker Rincón | EITB

Última actualización

El consumo energético de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) ha descendido un 8,6 % en las últimas dos décadas, lo que equivale a unas 428 kilotoneladas equivalentes de petróleo (ktep) menos. Según los últimos datos del Gobierno Vasco relativos al periodo 2000-2024, la CAV ha pasado de consumir 5001 ktep en el año 2000 a 4573 en 2024.

Sin embargo, este descenso no se traduce en una transición energética plena. Lejos de reducirse, la dependencia de los derivados del petróleo ha aumentado, manteniéndose como la principal fuente de energía: casi una de cada dos unidades de energía que consume el territorio proviene del petróleo (49,9 %; en 2000 era el 41 %). En paralelo, las energías renovables crecen, pero siguen teniendo un peso minoritario en el conjunto del sistema, que apenas representa el 7 % del consumo energético. Por su parte, el carbón ha sido prácticamente eliminado del sistema energético vasco.

El cambio más significativo se produce en el reparto por sectores. La industria, tradicional principal consumidor energético en la CAV, ha reducido su consumo de forma notable, casi un 40 % desde 2000, perdiendo peso frente a otros ámbitos. Aun así, sigue siendo uno de los principales consumidores energéticos.

En su lugar, el transporte se ha consolidado como el sector con mayor demanda energética. Su consumo ha aumentado un 43 % en este periodo, hasta concentrar el 48 % del total, frente al 31 % de hace dos décadas.

Por su parte, los sectores residencial y de servicios mantienen una evolución más estable. El sector primario, en cambio, ha reducido su peso hasta niveles prácticamente marginales.

Cambio estructural en el modelo de producción

Aitor Urresti, doctor en Energía Térmica y profesor de EHU, explica que este cambio en el consumo energético se debe a una mezcla de factores, ya que parece que está habiendo un cambio estructural en el sector industrial, pero no tanto con respecto al consumo de energía, sino con el cambio del modelo productivo.  

Urresti cree que la reducción del consumo en la industria se debe a que muchas empresas están externalizando parte de su producción que antes consumía mucha energía, “haciendo que el consumo en el territorio baje”, mientras que aquí mantienen una parte de la fabricación más avanzada.

En paralelo, advierte del aumento significativo del consumo en el sector del transporte, que ha pasado en los últimos años de ser el segundo consumidor al primero. Los motores de los vehículos son cada vez más eficientes, pero los automóviles son más grandes y se recorren distancias más largas, por lo que se está produciendo un "efecto rebote": “El consumo por unidad de kilómetro ha bajado, lo que nos permite recorrer más distancias. Entonces, estamos viendo mayores desplazamientos con vehículos cada vez más vacíos, lo que provoca un aumento del consumo”.  

En cuanto al sector de las energías renovables, Urresti lamenta que en la CAV hay un problema cultural con este tipo de producción. “Aquí siempre pensamos que no hace sol y, por ello, nunca se ha hecho una apuesta real por las tecnologías basadas en energía fotovoltaica”. Por otro lado, explica que ha habido una apuesta “muy clara” por las instalaciones de gran tamaño, y son estas las que están generando mucha contestación en los propios territorios contra este tipo de proyectos. “Entonces, estamos en una especie de callejón sin salida. Yo creo que hay que empezar a apostar claramente por instalaciones de tamaño pequeño y mediano, ya que igual es la manera de desatascar la transición energética”.

En ese sentido, recuerda que un ejemplo de esta salida son los hogares que han bajado significativamente su consumo energético gracias al autoconsumo. “Poco a poco parece que está teniendo un impacto importante”. 

Consumo de energía

Aitor Urresti: "El sector del transporte ha pasado de ser el segundo a nivel de consumo energético a adelantar ya hace años al sector industrial"

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Aitor Urresti: "El sector del transporte ha pasado de ser el segundo a nivel de consumo energético a adelantar ya hace años al sector industrial"
Energías renovables Ahorro energético Energía Comunidad Autonóma Vasca Economía

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A pesar de la caída del 8,6 % en el consumo energético de la CAV en las últimas dos décadas, el doctor en Energía Térmica y profesor de EHU Aitor Urresti advierte de que este descenso responde más a la externalización de procesos industriales intensivos y a un cambio en el modelo productivo que a una transformación estructural real. Asimismo, el transporte se ha convertido en el principal lastre debido al aumento del tamaño de los vehículos y al "efecto rebote", consolidando una dependencia del petróleo.
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