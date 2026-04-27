Los profesionales del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario de Navarra han decidido cesar su participación en la actividad extraordinaria de consultas y quirófano ante la situación actual del servicio y la ausencia de medidas efectivas para revertirla.



La decisión, respaldada por 73 facultativos especialistas de área, MIR y responsables de las unidades asistenciales, se produce en un contexto que, según señalan, no refleja de forma completa la realidad asistencial del servicio. Advierten de que los cambios organizativos en curso están condicionando la atención a los pacientes y dificultan una asistencia integral.



En este sentido, señalan que la priorización de primeras consultas frente al seguimiento postoperatorio y la comunicación de resultados de pruebas diagnósticas puede comprometer la calidad y la seguridad de la atención.



El servicio subraya que estas condiciones no dependen de la práctica clínica individual, sino de decisiones de gestión sanitaria que afectan directamente al funcionamiento asistencial.



Asimismo, los y las profesionales han querido expresar su reconocimiento y apoyo al jefe de servicio que presentó recientemente su dimisión, el doctor Javier González Arteaga, por su labor y dedicación al frente del servicio.



La decisión de no hacer más horas extras fue anunciada el fin de semana, y hoy a esa decisión se han sumado anestesistas y médicos del Servicio de Digestivo.