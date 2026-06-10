El Gobierno de Navarra sitúa la industria en el centro de su acción política
El Gobierno de Navarra ha aprobado este miércoles el anteproyecto de Ley Foral de Industria y Fomento Empresarial que busca convertir "a la industria navarra, y a todas las personas que trabajan en ella, en una prioridad política".
Se trata de "una iniciativa estratégica que aspira a dotar a Navarra de un marco normativo moderno, ambicioso y adaptado a los desafíos económicos, industriales, tecnológicos y ambientales de las próximas décadas".
Así lo ha indicado en la rueda de prensa posterior a la sesión del Ejecutivo el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, quien ha agradecido que más de 300 personas han contribuido a su elaboración mediante alrededor de 850 propuestas.
Es un texto pensado para las pequeñas y medianas empresas, que "exigen a las administraciones, entre otras, medidas de apoyo, una mayor agilidad", ha subrayado Irujo quien ha remarcado que con esta ley Navarra se dota de una "herramienta estratégica para fortalecer su base industrial, impulsar la transformación económica, generar nuevas oportunidades de empleo y garantizar un desarrollo sostenible y competitivo para los próximos años".
Ejes de la Ley Foral de Industria
También se apuesta por la colaboración público-privada y por una gobernanza participativa y así se crean instrumentos como la Mesa del Ecosistema Industrial Navarro y el Observatorio Empresarial de Navarra.
Por otro lado, ha precisado, establece como objetivos estratégicos impulsar la transición digital y ecológica de la industria, favorecer la generación de empleo de calidad, atraer talento e inversiones y reforzar la capacidad de nuestras empresas para competir en un entorno cada vez más exigente.
La innovación ocupa igualmente un lugar central, según el consejero, quien ha añadido que la ley refuerza el apoyo a la I+D+i y promueve un entorno favorable para la realización de pruebas piloto, proyectos innovadores y nuevas iniciativas empresariales.
La transición ecológica constituye otro eje esencial y así profundiza en las políticas de descarbonización industrial, impulsa la economía circular y crea nuevas herramientas para avanzar hacia modelos productivos más sostenibles y competitivos, incluyendo áreas industriales de emisiones netas cero.
Junto a ello, incorpora valores como la responsabilidad social empresarial, la empresa familiar, economía social, los criterios ambientales, sociales y de gobernanza, la igualdad de oportunidades, la reducción de las brechas de género, la conciliación corresponsable, el arraigo al territorio, la cohesión territorial y el impulso al relevo generacional mediante la formación y la cualificación profesional.
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