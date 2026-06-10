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Industria ekintza politikoaren erdigunean kokatu nahi du Nafarroako Gobernuak

Gaur onartutako aurreproiektuarekin, besteak beste, teknologia, ingurugiro eta lehiakortasun mailako erronkei aurre egiteko tresnak bideratuko dira Foru Erkidegoko enpresetara.

mikel irujo

Mikel Irujo Industria eta Trantsizio Ekologiko eta Digitaleko kontseilaria, artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press

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EITB

Azken eguneratzea

Industria eta Enpresa Sustapenari buruzko Foru Legearen aurreproiektua onartu du gaur Nafarroako Gobernuak. Industria eta industria sektoreko langileak ekintza politikoaren erdigunean jarri eta "lehentasun" izatea da helburua. 

Mikel Irujo Industriako eta Enpresen Trantsizio Ekologiko eta Digitalerako kontseilariak azaldu ditu arauaren nondik norakoak, gobernu bileraren ondorengo agerraldian. Jakinarazi duenez, 300 herritarrek hartu dute parte aurreproiektuaren lanketan, eta orotara, 850 ekarpen jaso dituzte. 

"Ekimen estrategikoa" dela esan du Irujok. Datozen hamarkadetako erronka ekonomikoak, industrialak, teknologikoak zein ekologikoak jarri dituzte ortzi-mugan, eta horietara egokitzeko "araudi moderno eta anbiziotsua" ondu dutela azaldu du.  

Bereziki, enpresa txikiei eta ertainei zuzendutako testua da. Horiek, babes eta malgutasun handiagoa eskatzen diotela Administrazioari nabarmendu du kontseilariak, eta gaur onartutako araudiak enpresarion beharrak ase nahi ditu. "Industriaren oinarria indartzeko erremintak" eskainiko direla agindu du.

Industria Foru Legearen ardatzak

Aurreproiektuak dituen ardatzen artean, arlo publiko eta pribatuaren arteko elkarlana eta gobernantza partehartzailea sustatu nahi direla nabarmendu du kontseilariak. Hala, besteak beste, Nafarroako Ekosistema Industrialaren Mahaia eta Nafarroako Enpresen Behatokia eratuko dira. 

Halaber, trantsizio ekologikoak eta digitalak ere berebiziko garrantzia izango dute industria bultzatzeko estrategian. Zentzu horretan, kalitatezko enplegua sortzea, talentua eta inbertsioak erakartzea eta enpresen lehiakortasunerako gaitasuna indartzea lehenetsiko dituzte. 

Lehentasuna izango dira, eta baita ikerkuntza, garapena eta berrikuntza ere. Ekimen berriak abian jartzeko "ingurune egokia" sortzeko laguntzak bideratzea da asmoa. 

Bide beretik, trantsizio ekologikorako bidean, erreminta berriak sortuko dira enpresa eredu jasangarriagoak sustatzeko.

Eguneko Titularrak Industria Nafarroa Geroa Bai Ekonomia

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