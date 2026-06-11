La médica Elena del Val, portavoz del Movimiento Unitario de Médicos (MUD), ha asegurado que la mayoría de sus reivindicaciones "pueden y deben resolverse aquí". "Es el Gobierno Vasco quien debe hacerlo, antes de instar a la ministra de Sanidad a resolver las suyas", ha señalado. Asimismo, ha advertido de la posibilidad de una huelga indefinida ante el "inmovilismo" del Departamento de Salud.