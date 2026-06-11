El personal médico de Navarra convoca una huelga indefinida por las tardes a partir del 1 de julio
Los médicos y facultativos de Osasunbidea de Navarra comenzarán una huelga indefinida por las tardes el día 1 de julio. Los médicos asociados al Sindicato Médico de Navarra han calificado como "sencillamente absurda" la oferta realizada por el Departamento de Salud del Gobierno foral para mejorar sus condiciones laborales.
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