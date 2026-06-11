HUELGA DE MÉDICOS
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El personal médico de Navarra convoca una huelga indefinida por las tardes a partir del 1 de julio

El Sindicato Médico de Navarra ha calificado de "absurda" la oferta del Departamento de Salud y afirma que sumará esta huelga a las movilizaciones que se decidan en el conjunto del Estado.
Protesta de los médicos de Navarra el pasado diciembre. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Nafarroako medikuek greba mugagabea hasiko dute arratsaldeetan uztailaren 1etik aurrera
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EITB

Última actualización

Los médicos y facultativos de Osasunbidea de Navarra comenzarán una huelga indefinida por las tardes el día 1 de julio. Los médicos asociados al Sindicato Médico de Navarra han calificado como "sencillamente absurda" la oferta realizada por el Departamento de Salud del Gobierno foral para mejorar sus condiciones laborales.

Seguirá ampliación.

Navarra Gobierno de Navarra Personal médico Huelgas Economía

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