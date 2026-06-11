Nafarroako medikuek greba mugagabea deitu dute arratsaldeetarako, uztailaren 1etik aurrera
Nafarroako Medikuen Sindikatuak "zentzugabetzat" jo du Osasun Departamentuaren eskaintza, eta greba hori Estatuan erabakitzen diren mobilizazioei gehituko zaiela adierazi du.
Nafarroako Osasunbideko medikuek greba mugagabea hasiko dute uztailaren 1ean, arratsaldez. Nafarroako Medikuen Sindikatuko kide diren medikuek "zentzugabetzat" jo dute Foru Gobernuko Osasun Departamentuak beren lan-baldintzak hobetzeko egindako eskaintza.
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