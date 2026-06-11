MEDIKUEN GREBA
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Nafarroako medikuek greba mugagabea deitu dute arratsaldeetarako, uztailaren 1etik aurrera

Nafarroako Medikuen Sindikatuak "zentzugabetzat" jo du Osasun Departamentuaren eskaintza, eta greba hori Estatuan erabakitzen diren mobilizazioei gehituko zaiela adierazi du.

Nafarroako medikuen protesta joan den abenduan. Argazkia: EITB.
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EITB

Azken eguneratzea

Nafarroako Osasunbideko medikuek greba mugagabea hasiko dute uztailaren 1ean, arratsaldez. Nafarroako Medikuen Sindikatuko kide diren medikuek "zentzugabetzat" jo dute Foru Gobernuko Osasun Departamentuak beren lan-baldintzak hobetzeko egindako eskaintza.

Informazioa osatzeko lanean ari gara.

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Sara Lizeaga, medikua: "Gure aldarrikapen gehienak hemen konpon litezke, eta Jaurlaritzari dagokio hori egitea"

Medikuen Eskubideen Aldeko Elkartearen eta Medikuen Mugimendu Unitarioaren izenean, Sara Lizeaga Donostia Ospitaleko medikuak hitz egin du hedabideen aurrean, gaur arratsaldean. Esan du euren "aldarrikapen gehienak" Eusko Jaurlaritzak bideratu ditzakeela. "Osasun sailari dagokio hori egitea, Ministerioari bereak konpontzeko eskatu baino lehen", adierazi du. Halaber, ohartarazi du "greba mugagabe bat ez beste alternatibarik" ez zaiela geratzen.

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