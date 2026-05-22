Medikuen sindikatuek ez dute grebarik egingo udan, baina protestak iragarri dituzte udazkenerako
Medikuen sindikatuen konfederazioak espero du Osasun Ministerioak greba batzordea deituko duela berehala, "negoziatzeko benetako borondatearekin". Deialdirik ez badago, udazkenean "gatazka areagotzeko prest" agertu da.
Aurten medikuen grebak deitu dituen Medikuen Sindikatuen Espainiako Konfederazioak (CESM) ostiral honetan iragarri duenez, ekaineko grebaren ostean (ekainaren 15etik 19ra), mobilizazioak etengo dituzte udan. Hala ere, Osasun Ministerioa negoziatzera esertzen ez bada, udazkenean egungo gatazkak "okerrera" egingo duela ziurtatu du.
CESMek esan du medikuek gogor jarraitzen dutela mobilizatzen. Ohar batean, positibotzat jo du urteko laugarren lanuzteak aurrekoen jarraipen oso antzekoa izan izana. Horren arabera, horrek argi erakusten du profesionalek "kolektiboaren aldarrikapen garrantzitsuen aldeko eta Osasun Ministerioaren Estatutu Markoaren zirriborroaren aurkako pultsuari eusten diotela".
Aste honetan egin diren "elkarretaratze eta manifestazioetara jende asko joan izana" nabarmendu du. Batez ere mediku gazteak bertaratu izana pozgarria iruditu zaio, erakutsi dutelako "ez daudela prest beren lan-baldintzak pixkanaka okertzea eta administrazioak lanbideari tratu txarrak ematea onartzen jarraitzeko".
Konfederazioa zain dago Osasun Ministerioak negoziazioei berriro ekiteko eta greba batzordea ofizialki deitzeko, "negoziatzeko benetako borondatearekin, gatazka desblokeatu ahal izateko".
Halaber, erabaki du udan greba bertan behera utziko dutela; izan ere, garai horretan "osasun-sistemak gutxi gorabehera langileen herenarekin funtzionatzen du", eta ahalik eta gutxien oztopatu nahi dute asistentzia-jarduera, "ez profesionalek ez pazienteek ez ditzaten ondorioak pairatu".
Hala ere, kontaktuak ez badaude, eta "Osasun Ministerioak funtsezkoak diren hobekuntzak bultzatzeko benetako konpromisorik hartzen ez badu", greba batzordeak Estatutu Markoaren aurkako protesta-neurri gehiago planteatuko ditu. "Gatazkak okerrera egingo du", horren arabera.
