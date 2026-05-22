EGURALDIAREN IRAGARPENA

Uda sasoiko beroa Euskal Herrian: 35 graduko maximoak eta abisu horia Bizkaian eta Gipuzkoan

Larunbatean, ipar partean, beroa apur apur bat apaldu egingo da ipar-ekialdeko haizearen eraginez, barnealdean, berriz, bero egiten jarraituko du. Igandean atzera bero egingo du eta beroenk 30-35 graduren bueltan geldituko dira. 

Mañaria eguzkia beroa

Eguraldi eguzkitsua Mañarian (Bizkaia). Argazkia: Marivi González de Audicana

Eguzkia eta beroa izango dira nagusi asteburuan eta datozen egunetan, eta 30 eta 35 gradu arteko tenperaturak neurtuko dira.

Hori dela eta, Segurtasun Sailak abisu horia aktibatuko du berriro Bizkaian eta Gipuzkoan, 13:00etatik 19:00etara.

Euskalmeten iragarpenaren arabera, gaur zerua oskarbi agertuko da. Hegoaldeko haizea ibiliko da, eta tenperatura igoaraziko du, baita kostaldean ere. Tenperatura maximoak 30-35 gradu artekoak izango dira. Ekialdeko eta hego-ekialdeko haizea ibiliko da, indar handirik gabe, eta gauean litekeena da haizeak mendebaldera egitea kostaldean, bolada gogorrekin.

Larunbatean eguerditik aurrera ipar-ekialdeko haizea sartuko da eta, horren ondorioz, beroa pixka bat apalduko da ipar partean. Bertan, beroenak 30 graduren azpitik geldituko dira. Gainerako tokietan, berriz, bero zakarra izango da berriro. Oro har, zerua oskarbi egongo da. Arratsaldean bero hodei batzuk sortu daitezkeen arren, ez dute ondoriorik izango. 

Abuztuko eguzki-eklipse osoan murgilduta, errealitate birtualari esker

2026ko abuztuaren 12an eguzki-eklipse oso bat ikusiko da Euskal Herrian, eta Eguraldia barruan murgildu da errealitate birtualari esker. Hau da horrelako sei bideoetatik lehenengoa.. 114 urteren ondoren, minutu batetik gorako erabateko iluntasuna izango da, eta Eguzkiaren koroa ikusteko aukera egongo da. 19:30 inguruan hasiko da, baina 20:30 baino lehen izango da une gorena. Euskal Herria izango da ikusteko lekurik onenetarikoa.

