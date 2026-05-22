Uda sasoiko beroa Euskal Herrian: 35 graduko maximoak eta abisu horia Bizkaian eta Gipuzkoan
Larunbatean, ipar partean, beroa apur apur bat apaldu egingo da ipar-ekialdeko haizearen eraginez, barnealdean, berriz, bero egiten jarraituko du. Igandean atzera bero egingo du eta beroenk 30-35 graduren bueltan geldituko dira.
Eguzkia eta beroa izango dira nagusi asteburuan eta datozen egunetan, eta 30 eta 35 gradu arteko tenperaturak neurtuko dira.
Hori dela eta, Segurtasun Sailak abisu horia aktibatuko du berriro Bizkaian eta Gipuzkoan, 13:00etatik 19:00etara.
Euskalmeten iragarpenaren arabera, gaur zerua oskarbi agertuko da. Hegoaldeko haizea ibiliko da, eta tenperatura igoaraziko du, baita kostaldean ere. Tenperatura maximoak 30-35 gradu artekoak izango dira. Ekialdeko eta hego-ekialdeko haizea ibiliko da, indar handirik gabe, eta gauean litekeena da haizeak mendebaldera egitea kostaldean, bolada gogorrekin.
Larunbatean eguerditik aurrera ipar-ekialdeko haizea sartuko da eta, horren ondorioz, beroa pixka bat apalduko da ipar partean. Bertan, beroenak 30 graduren azpitik geldituko dira. Gainerako tokietan, berriz, bero zakarra izango da berriro. Oro har, zerua oskarbi egongo da. Arratsaldean bero hodei batzuk sortu daitezkeen arren, ez dute ondoriorik izango.
16:00etan, Sodupe-Cadagua (Gueñes) 36 °C-ra iritsi da, Zizurkil 35,1 °C-ra eta Muxika 35,1 °C-ra, 13:00etan ikusitako balioak nabarmen gaindituta. Datozen egunei begira, bero egiten jarraituko duela iragarri du Euskalmetek, gutxienez, datorren asteazkenera arte.
Ostiralean ere zerua oskarbi egongo da eta tenperatura maximoak 30-35 artekoak izango dira.
Astelehen eta asteartean tenperaturak gora egingo du, apurka, eta hodeiak egongo dira.
Etzidamu iritsiko da aldaketa nabarmenena. Egun eguzkitsua eta beroa izango da asteazkenekoa, baita ostegunekoa eta ostiralekoa ere. Barnealdean, 30 graduak gaindituko dituzte termometroek.
2026ko abuztuaren 12an eguzki-eklipse oso bat ikusiko da Euskal Herrian, eta Eguraldia barruan murgildu da errealitate birtualari esker. Hau da horrelako sei bideoetatik lehenengoa.. 114 urteren ondoren, minutu batetik gorako erabateko iluntasuna izango da, eta Eguzkiaren koroa ikusteko aukera egongo da. 19:30 inguruan hasiko da, baina 20:30 baino lehen izango da une gorena. Euskal Herria izango da ikusteko lekurik onenetarikoa.
Txomin Rezolak eta David Aznarezek Aralarren maiatzaren 15ean grabatutako irudiak.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia aktibatu du Bizkaian eta Gipuzkoan prezipitazio iraunkorrengatik, 24 ordutan metro koadroko 60 litro baino gehiago pila daitezkeelako.
Egunak aurrera egin ahala hodeiak ugaritzen joango dira eta trumoi-zaparradak izango dira nonahi. Nafarroa erdialde eta hegoaldean eta Ipar Euskal Herrian abisu horia egongo da indarrean arratsaldean.
Euri erauntsi izugarria bota du, gaur arratsaldean, Atarrabian. Ordu erdiz, euria eta txingorra gogotik bota ditu, kaleren bat erreka bihurtzeraino. Halere, ekaitzak ez du aparteko kalterik eragin. Atertu eta eguzkia agertzearekin batera, ura Ultzama ibaira bideratu da, eta zorua berehala lehortu da.