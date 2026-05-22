Europako errugbiko finalek Bilbo hartuko dute asteburuan, 75.000 zalerekin
Bizkaiko hiriburuak EPCR Challenge Cup eta Champions Cup finalak hartuko ditu ostiralean eta larunbatean San Mamesen. Ekitaldiak milaka bisitari, trafiko mozketak, garraio publikoaren indartzea eta segurtasun eta garbiketa dispositibo zabala ekarriko ditu.
Asteburu honetan, Bilbo nazioarteko kirolaren erdigunean izango da berriz ere, Europako bi errugbi txapelketa nagusien finalak direla eta. Hiriak ekitaldi handiak hartu ditu azken urteetan, besteak beste, futbol eta errugbiko final kontinentalak edo Frantziako Tourraren irteera. Orain milaka zale espero ditu, batez ere Frantziatik eta Irlandatik etorriak.
Frantziako Montpellierrek eta Ipar Irlandako Ulsterrek EPCR Challenge Cup txapelketa irabazteko borrokatuko dute ostiralean. Bigarren hitzordua larunbatean izango da, 15:45ean, Irlandako Leinster eta Frantziako Bordeleren arteko Champions Cupeko finalarekin.
Fan zone ofiziala Casilda Iturrizar parkean egongo da, 11:00etatik 01:00etara, etenik gabe, kirol eta kultur jarduerekin, musikarekin, animazioarekin eta partiden emanaldiekin. Gainera, tabernek bi orduz luzatu ahal izango dute euren itxiera ordutegia asteburu osoan zehar.
Aurreikuspenen arabera, 75.000 bisitari inguru etorriko dira, erdiak frantziarrak gutxi gorabehera. Sarreren % 14 Belfastetik erosi dira eta % 8 Dublinetik. Gainerako zaleak Euskal Herritik eta Estatuko hainbat tokitatik etorriko dira. Halaber, Loiuko aireportuan 30 hegaldi izango dira, eta hotelen okupazioa % 90 ingurukoa izango dela aurreikusten da.
Bilbo, errugbiaren lurrikararen epizentroa: Europako finalez gozatzeko gida
Bizkaiko hiriburua errugbiaren epizentroa izango da maiatzaren 22an eta 23an. EPCR Challenge Cup eta Investec Champions Cup lehiaketen finalak hartuko ditu San Mamesek, hiria milaka zalez, doako gune ludikoez, zuzeneko musikaz eta giro ezin hobeaz beteko duen nazioarteko ekitaldian.
Giroa hiriko beste toki batzuetan ere biziko da. Universidad Rugby Bilbao taldeak zaleentzako gune bat antolatuko du Indautxu plazan, bi egunetan 10:00etatik 01:00etara. Horrez gain, Bizkaia plazan familia eta haurrentzako kirol jarduerak eta "El Conquis" erakustokia izango dira.
Trafikoaren lehen mozketak ostiralean hasiko dira, Abandoibarran: 11:00etatik aurrera larrialdietako ibilgailuak eta baimendutako autobusak baino ezingo dira sartu.
17:00etatik aurrera, Sabino Arana, Felipe Serrate, Luis Briñas, Euskalduna zubia, Pozas, Rodríguez Arias eta Kale Nagusiko Jesusen Bihotza eta Maria Diaz de Haro arteko bideetara zabalduko dira murrizketak. Ordu eta erdi geroago, Urkixo zumarkalean ere mozketak izango dira, eta Moyua eta Jesusen Bihotza kaleen artean murrizketa puntualak.
Afekzioak larunbat arratsaldera arte mantenduko dira. Orduan, Udaltzaingoak kaleak pixkanaka irekiko ditu. Gainera, kaltetutako zonetako aparkalekuak bertan behera geratuko dira, baina egoiliarrek hiriko edozein berdegunetan aparkatu ahal izango dute. San Mameseko Bilbao Kirolak kiroldegia ere itxita egongo da.
Erakundeek garraio publikoa erabiltzea gomendatzen dute, batez ere metroa eta trena, Bilbobuseko eta Bizkaibuseko linea batzuek ibilbideak eta geralekuak aldatuko baitituzte.
Eusko Jaurlaritzaren, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Bilboko Udalaren operatibo bateratuak larrialdi-fasea aktibatuta izango du asteburu osoan zehar, eta, gainera, garbiketa- eta hondakin-bilketa zerbitzuak indartuko dira.
