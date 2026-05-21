Lukas Agirreren hilketaren akusatu nagusiak "bazekien zer zebilen", drogen eraginez "borondatea mugatua" zuen arren
Auzitegiko medikuak honela definitu du: "hotza, kalkulatzailea eta antisoziala". Gainera, "ezaugarri psikopatikoak izan ditzake". Biktima artatu zuten anbulantziako osasun-langileak hura suspertzen saiatu ziren 35 minutuz, bizi-zantzurik gabe topatu arren.
2022ko Eguberri egunean Donostiako diskoteka baten inguruan Lukas Agirre hiltzea leporatutako susmagarri nagusiak "bazekien zer egiten zuen", nahiz eta substantzia estupefazienteen kontsumoak bere borondatea mugatu zezakeen, baina "baliogabetu gabe". Auzitegiko medikuak honela definitu du: "hotza, kalkulatzailea eta antisoziala". Gainera, "ezaugarri psikopatikoak izan ditzake". Lukas Agirre hernaniarrak 24 urte zituen hil zutenean.
Gipuzkoako Auzitegiak ostegun honetan hartu du hiru pertsonaren aurkako epaiketaren bederatzigarren saioa: gizonezko bat, biktimari bi labankada hilgarri ematea egotzita; beste gizonezko bat, labanaren ustezko jabea, "funtsezko" laguntzaile izatea leporatuta; eta emakumezko bat, ustez delitua ezkutatzeagatik.
Saioan bi auzitegi-medikuk hitz egin dute, eta bertan aztertu dute akusatuaren odol-, gernu- eta ile-laginak hartu ondoren egindako txosten toxikologikoa –substantzien hondarrak denbora luzeagoan gordetzen ditu eta modu kronikoan kontsumitu den zehaztu daiteke ile-laginekin–. Azaldu dutenez, akusatu nagusiari abenduaren 25ean hartu zizkioten laginak, gertakariak gertatu eta ordu batzuetara.
Analisiaren ondoren, droga arrastoak aurkitu zituzten,hala nola "kokaina, alkohola, kalamua, anfetaminak, MDMA eta Ketamina". Hala ere, gertakarietatik laginak hartu arte igarotako orduak direla eta, "ezinezkoa da zehaztea zein zen akusatuaren egoera zehatza".
Gainera, forentseak esan duenez, akusatu nagusiarekin egindako elkarrizketan, 16 urte zituenetik kalamuaren ohiko kontsumitzaileak zela esan zuen. Bilera horretan, ziurtatu zuen gazteak ez zuela drogek eragindako asaldura-sintomarik, ezta abstinentzia-sindromarik ere, eta "esaten zitzaiona ulertzen zuen, errealitatean kokatuta zegoen, diskurtso koherente eta logiko batekin".
Kokaina bezalako toxikoen kontsumoak pertsonak "oldarkorragoak" izatea eragin dezakeen arren, bere borondateari ere nolabait eragin diezaiokeela azpimarratu du auzitegiko medikuak. "Berak bazekien zer egiten zuen, eta liskar bat izan zutela esan zigun", adierazi du. "Bere nahimen ahalmena mugatuta egon zitekeen" gaineratu du.
Ildo horretatik, berretsi du substantzien gehiegizko kontsumoa dagoenean gizabanakoa "haserrekor" ageri daitekeela edo posible dela "kontrola galtzea". Ildo horretatik, Lukas Agirreren hilketaren akusatu nagusiak "bazekien zer egiten zuen, eta nahi zuena egin zuen", drogengatik "borondate mugatua" izan zezakeen arren.
Ustez delitua ezkutatzea leporatutako emakumeari dagokionez, auzitegiko medikuak zehaztu du haren laginen emaitzetan kokaina eta alkohol kontsumoak egiaztatu zituztela, eta gaztea politoxikomanotzat jo du, aurretik mendekotasunagatik tratatu zutelako.
Saioan, gertakarien egunean Lukas Agirre artatu zuen anbulantziako medikuak ere deklaratu du. Azaldu duenez, bertaratu zirenean biktimaren gorpua ahoz gora topatu zuten, eta odol putzu bat zegoen gorputzaren azpian.
Hala, zehaztu duenez, pazienteak "jada ez zuen bizi-zantzurik" eta bihotz-biriketako geldialdian zegoen, baina 35 minutuz suspertzeko maniobrak egin zizkioten, erantzunik gabe.
