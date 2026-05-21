Albiste izango dira: Beroa heldu da, Zapatero ikerketapean eta tentsioa Kuban

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

SAN SEBASTIÁN, 15/08/2025.- Vista de la playa de La Concha de San Sebastián este viernes, en el que la alerta naranja por temperaturas muy altas se ha activado este mediodía hasta las ocho de la tarde. El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco volverá a decretar un aviso amarillo por altas temperaturas el próximo domingo, después de la alerta naranja este viernes en toda Euskadi, excepto en la costa, y el sábado en Álava. EFE/Javier Etxezarreta
Beroa Donostian. Artxiboko argazkia: EFE
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko maiatzaren 21ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Beroa heldu da: Uda sasoiko tenperaturak espero dira gaur Euskal Herri luze zabalean. Euskalmet Euskal Meteorologia Agentziak eguraldi argia eta beroa iragarri du, eta tenperatura maximoak 30-35 graduren bueltan geldituko dira.  

- Zapatero ikerketapean: Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako gobernuburu ohiaren inputazioaren ondotik, PPk ez du baztertzen zentsura-mozioa aurkezten, baina Sanchezen inbestidura ahalbidetu zuten bazkideei "pausoa emateko" eskatu die. 

- Tentsio gorena KubanAmeriketako Estatu Batuek Raul Castro Kubako presidente ohia inputatu du 1996an bi hegazkin eraitsi eta eraso horretan lau pertsona hiltzeagatik. AEBk Raul Castro homizidioagatik inputatu izanak, bi herrialdeen arteko tentsio diplomatikoa tenkatu eta esku hartze militar baten mamua astindu du.

