ULTRA PLUSAREN KASUA
Feijook ez du zentsura-mozioa baztertzen, baina Gobernuaren bazkideei "pausoa emateko" eskatu die

Alberto Nuñez Feijook 'Expansión' egunkariak antolatutako ekitaldi batean parte hartu du. Argazkia: EFE.
Agentziak | EITB

Alderdi Popularreko presidentearen iritziz, "orain arte ikusi gabekoa da" Espainiako une honetako egoera politikoa. Bere ustez, 2018an PP Gobernutik bota zuten alderdiek "arrazoi gehiago dute orain" zentsura-mozioa babesteko.

Imanol Pradalesek azalpen “azkar eta gardenak” eskatu dizkio Zapaterori, eta EH Bilduk zuhurtzia eskatu du, Plus Ultra auziaren aurrean

Lehendakariak azalpenak eskatu dizkio Jose Luis Rodrigez Zapatero Espainiako presidente ohiari, Plus Ultra auzian inputatu ondoren, eta errugabetasun-presuntzioa errespetatzeko beharra azpimarratu du. Bestalde, EH Bilduk, Nerea Kortajarenaren bidez, zuhurtzia eskatu du eta ohartarazi du horrelako auziek “zurrunbilo” politiko eta mediatikoak sor ditzaketela.

