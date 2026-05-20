Feijóo no descarta una moción de censura, pero pide a los socios del Gobierno que "muevan ficha"

La parlamentaria de EH Bildu, Nerea Kortajarena, ha pedido "prudencia" ante la decisión de la Audiencia Nacional de investigar a Zapatero por el 'caso Plus Ultra'. "Veamos lo que ocurre los próximos días y semana, porque seguramente se hablará mucho sobre esto, pero, en todo caso, actuemos con la prudencia que requiere el tema", ha señalado en una entrevista concedida a Euskadi Irratia.