CASO PLUS ULTRA
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Feijóo no descarta una moción de censura, pero pide a los socios del Gobierno que "muevan ficha"

18:00 - 20:00
Alberto Nuñez Feijóo ha participado en un acto organizado por el diario 'Expansión' Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Feijook ez du zentsura-mozioa baztertu, baina Gobernuko "bazkideei" "fitxa mugitzeko" eskatu die
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Agencias | EITB

Última actualización

El presidente del Partido Popular opina que la situación política en España "es inédita" y que los socios tienen más motivos que en el 2018 para presentar una moción de censura.

Pedro Sánchez expresa en el Congreso todo su apoyo al expresidente Zapatero
PP Vasco Alberto Núñez Feijóo Política

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