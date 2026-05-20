Intención de matar

Según los hechos declarados probados, la pareja comenzó una discusión en una habitación de un apartahotel en Vitoria-Gasteiz y, en un momento dado, el varón cogió un cuchillo y le asestó varias puñaladas. La sentencia concluye que, teniendo en cuenta el arma empleada y la zona corporal donde se produjo el ataque, el acusado tuvo intención de matar a su pareja.

"Claramente, el ataque se produjo a una zona vital y con una fuerza suficiente para fracturar una costilla y para producir la muerte", recoge la resolución judicial, que se recuerda que el acusado asestó a la víctima otras doce cuchilladas más superficiales.

Sin posibilidad de defensa

La sentencia destaca que la agresión fue sorpresiva, sin posibilidad de defensa. Además, existió alevosía "sorpresiva" y "desvalimiento" en el ataque porque, tal como ha quedado probado, la víctima estaba sentada en una butaca en un estado de somnolencia y confusión por la ingesta de alcohol y medicación, no esperaba la agresión y no se pudo defender en "ningún momento".



Sin embargo, el jurado desestimó el ensañamiento psíquico, que la víctima sufrió de forma innecesaria porque el acusado la mató delante de su hija, al no considerar probado que el hombre atacara a su mujer en presencia directa de la menor. Ha existido, según la prueba practicada, "una duda razonable" de que la niña presenciara los hechos, se recuerda en la sentencia.



El jurado tampoco estimó acreditada la concurrencia de la agravante de género como defendían las acusaciones; y al respecto, en la sentencia se recoge que de la prueba practicada en la vista oral no se puede desprender que el motivo que llevó al hombre a matar a su pareja "esté relacionado con una necesidad de control y dominio sobre ella" por haber iniciado esta una relación con otro varón.



La resolución de la Audiencia señala que ha existido "una duda razonable" en el jurado para dar por acreditadas las premisas fundamentales planteadas por las acusaciones para aplicar esta agravante de género, recuerda la magistrada en la sentencia.



"No existió colapso mental"

Sobre las eximentes por trastorno o enajenación mental y la atenuante por alcoholismo que pedía la defensa, la resolución indica que esta parte no ha satisfecho de manera suficiente la carga de la prueba de la concurrencia de una perturbación eximente de la responsabilidad criminal del acusado, ni total ni parcial.

"De entre los médicos que han tratado con fines terapéuticos o explorado con fines periciales" al acusado, "solo los peritos de esta parte (dos) opinan que padeció un trastorno disociativo en el momento de los hechos. El resto de los que depusieron no observaron nada anómalo" en su conducta, afirma la sentencia.

