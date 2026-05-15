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La abogada de la familia de Maialen Mazón valora como "agridulce" el veredicto porque el jurado no ha aceptado la agravante de violencia de género

Virginia Urtaran abogada de la familia de Maialen Mazón
18:00 - 20:00
Virginia Urtaran, abogada de la familia de Maialen Mazón. EITB
Euskaraz irakurri: Maialen Mazonen familiaren abokatuak ebazpenaren balorazio"gazi-gozoa" egin du, epaimahaiak ez duelako onartu genero indarkeriaren astungarria
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EITB

Última actualización

La abogada de la familia de Maialen Mazón, Virginia Urtaran, ha valorado que el jurado popular haya declarado culpable de asesinato con alevosía al marido de la víctima, y que no haya aceptado la agravante de violencia de género.

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