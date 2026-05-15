Maialen Mazonen familiaren abokatuak ebazpenaren balorazio"gazi-gozoa" egin du, epaimahaiak ez duelako onartu genero indarkeriaren astungarria
Maialen Mazonen hilketaren auziko epaimahaiak emandako ebazpenaren balorazioa egin du haren familiaren abokatuak. Virginia Urtaran abokatuak penaz hartu du epaimahaiak genero indarkeria astungarritzat hartu ez izana.
Igorreko errugbi taldeko presidentea atxilotu dute, ordaindu gabeko Gabonetako loteriaren harira
Zehazki, administrazio desleialeko eta iruzurreko delitu bana egin izana leporatu diote. Arratiko Zekorrak Rugby Taldeak "akats baten ondorioz" 90.693 zenbakitik gorako 225 partaidetza saldu zituen, Gabonetako zozketako hirugarren saria irabazi zutenak, eta ez du funtsik dagokiona ordaintzeko.
Prestaketak martxan Bilbon, maiatzaren 22-23ko asteburuan Europako errugbiko finalak hartzeko
Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bilboko Udalak, kirol-ekitaldi hau bultzatu duten hiru erakundeek, ostiral honetan eman dute mugikortasun eta segurtasun operatiboaren berri.
Pertsona bat larri zauritu da Errekaleorren, okupazio saiakera baten ondorioz
Errekaleor Auzo Askea kolektiboak salatu duenez, dozenaka pertsona sartu ziren goizaldean auzora, makilekin, burdinekin eta harriekin eta hainbat etxebizitzari eraso egin zieten. Pertsona batzuk zauritu ziren, horietako bat larri, garezurra hautsita.
Aiaran 10.500 plakako eguzki-parke bat egiteko baimena eman du Jaurlaritzak
Aiarako Udala ez dago ados 10.500 modulu eta lurrazpiko ebakuazio-linea instalatzea aurreikusten duen parke hori eraikitzearekin. Enpresak 4,1 milioi euroko inbertsioa egingo omen du bertan.
Glutena izan dezaketela ez zenekien 10 produktu (batzuek harritu egingo zaituzte)
Zeliakoa bazara eta glutenik kontsumitu ezin baduzu, kontuz ibili glutena izan dezaketen eta egunero erabiltzen diren 10 produktuekin. EZE Euskadiko Zeliakoen Elkarteak zerrenda egiten lagundu digu, larunbatean (maiatzak 16) Zeliakiaren Nazioarteko Eguna dela eta.
Gorabeherak errepideetan, euriak eta ur putzuek baldintzatuta
Luizi bat gertatu da BI-631 errepidean, Bermeon, eta errei bat itxi dute. Bien bitartean, semaforoa jarri dute bidea txandaka emateko.
Albiste izango dira: Epaimahaiak errudun jo du Maialen Mazon hiltzeaz akusatutako gizona, Tubos Reunidoseko asanblada, abisu horia euriagatik eta krisia Nafarroako Gobernuan
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Herri epaimahaiak errudun jo du Maialen Mazon hiltzeaz akusatutako gizonezkoa
Ebazpenean, ez dira frogatutzat eman defentsak aringarri gisa aurkeztutako argudioak. Hau da, hilketaren unean akusatua alkoholaren eraginpean zegoela edota buru nahasmendua izan zuela ezin dira frogatutzat eman, epaimahaiaren arabera.
Gastroenteritis-agerraldia antzeman duen gurutzaontziak geldialdia egingo du Bilboko Portuan
90 urte inguruko bidaiari britainiar baten heriotzak osasun-alerta piztu du Ambition gurutzaontzian, eta 1.700 pertsona konfinatu dituzte. Gainera, 50 pertsona inguruk gonbitoak eta beherakoak izan dituzte azken egunotan.