Prestaketak martxan Bilbon, maiatzaren 22-23ko asteburuan Europako errugbiko finalak hartzeko
Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bilboko Udalak, kirol-ekitaldi hau bultzatu duten hiru erakundeek, mugikortasun eta segurtasun operatiboaren berri eman dute ostiral honetan.
Bizkaiko hiriburuak Europako errugbiko final handiak hartuko ditu maiatzaren 22an eta 23an, eta horrek eragin nabarmenak izango ditu hiriko mugikortasunean, trafikoan eta garraio publikoan.
Hain zuzen ere, ostiral honetan, Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bilboko Udalak, kirol-ekitaldi hau sustatzen duten hiru erakundeek, egun horietan jarraituko duten mugikortasun- eta segurtasun-operatiboaren berri eman dute. Azaldu dutenez, operatibo koordinatu horren helburua da euskal herritarrek eta lau talde finalisten jarraitzaileek Europako errugbi onenaz ahalik eta gehien gozatzea maiatzaren 22an eta 23an.
EPCR Challenge Cup 2026 txapelketako finala, Montpellier Herault Rugby eta Ulster Rugby taldeen artekoa, maiatzaren 22an, ostirala, 21:00etan hasiko da, eta Investec Champions Cup 2026 txapelketako finala, Leinster Rugby eta Union Bordeaux Begles taldeen artekoa, maiatzaren 23an, larunbata, 15:45ean. San Mamesen jokatuko dira bi partidak.
Bi finalen ospakizunak eragina izango du Bilboko trafikoan eta garraio publikoan, batez ere San Mames estadioaren eta Doña Casilda parkearen inguruan. Doña Casildan egongo da, hain zuzen ere, Champions Rugby Village, 'fan zone' ofiziala, eta bi egunetan irekita egongo da 11:00etatik 01:00ak arte.
Operatiboak trafiko-eteteak, aparkalekuak kentzea, TAOn aldaketak eta tranbia-sarean murrizketak aurreikusten dituu, besteak beste. Horiek Bilboko Udalaren webgunean kontsulta daitezke xehetasun guztiak. Agintariek garraio publikoan mugitzea eta San Mameserako zuzeneko konexioa duen BECeko aparkalekua erabiltzea gomendatu dute.
Segurtasuna eta larrialdiak
Segurtasun Sailak, Babes Zibileko Sailburuordetzatik, Larrialdi Fasea aktibatuko du: LABIren 0 egoera. Horrek EZ du esan nahi LABI-a aktibatuko denik, LABIren Aholku Batzordeak ez du batzartu beharko, baina lokalizatuta egon beharko du. Euskadiko Babes Zibileko Lurralde Planak bi jardunaldien jarraipena, ebaluazioa eta aurreikuspena egingo ditu, SOS DEIAK Larrialdiak Koordinatzeko Zentroan egongo den mahai tekniko baten bidez.
Bestalde, Babes Zibileko Zuzendaritzak suhiltzaileen dispositibo bat prestatu du, Miribillako eta Deustuko parkeetan banatuta, eta San Mames estadioan bertan ere egon da.
Era berean, Babes Zibileko talde ikuskatzaileak Casilda Iturrizar parkeko Champions Rugby Villageko egiturak berrikusiko ditu.
