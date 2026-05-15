Albiste izango dira: Epaimahaiak errudun jo du Maialen Mazon hiltzeaz akusatutako gizona, Tubos Reunidoseko asanblada, abisu horia euriagatik eta krisia Nafarroako Gobernuan
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko maiatzaren 15ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Maialen Mazonen hilketan, akusatua errudun: Herri epaimahaiak errudun jo du Maialen Mazon hiltzeaz akusatutako gizona, biktimaren senarra. Aldeko bost botorekin eta aurkako batekin, azpikeriaz eta ahaidetasun astungarriarekin egindako hilketa izan zela ondorioztatu dute. Epaimahaiak ez ditu aintzat hartu, ordea, genero eta ankerkeria eskaerak.
- Tubos Reunidoseko asanblada: Tubos Reunidosen langileek greba mugagabearekin jarraitu ala ez erabaki dezakeen asanblea egingo dute gaur goizean. LABek lanuzteekin amaitzeko aukera zabalik utzi du eta ESK, berriz, greba luzatzearen alde agertu da.
- Abisu horia euriagatik: Bizkaian eta Gipuzkoan abisu horia indarrean da, euriteengatik, 21:00ak arte, metro karratuko 60 litro arte pila daitezkeelako 24 orduan. Nafarroan, berriz, euriari dagokion abisu horia 15:00etan amaituko da.
- Krisia Nafarroako Gobernuan: Hauteskundeetarako urtebeteren faltan, krisi hotsak entzuten dira Nafarroako Gobernuan. Ikasgelen auzian PSNk eta Geroa Baik ezberdin bozkatu izanak sortu du arrakala.
Gorabeherak errepideetan, euriak eta ur putzuek baldintzatuta
Luizi bat gertatu da BI-631 errepidean, Bermeon, eta errei bat itxi dute. Bien bitartean, semaforoa jarri dute bidea txandaka emateko.
Herri epaimahaiak errudun jo du Maialen Mazon hiltzeaz akusatutako gizonezkoa
Ebazpenean, ez dira frogatutzat eman defentsak aringarri gisa aurkeztutako argudioak. Hau da, hilketaren unean akusatua alkoholaren eraginpean zegoela edota buru nahasmendua izan zuela ezin dira frogatutzat eman, epaimahaiaren arabera.
Gastroenteritis-agerraldia antzeman duen gurutzaontziak geldialdia egingo du Bilboko Portuan
90 urte inguruko bidaiari britainiar baten heriotzak osasun-alerta piztu du Ambition gurutzaontzian, eta 1.700 pertsona konfinatu dituzte. Gainera, 50 pertsona inguruk gonbitoak eta beherakoak izan dituzte azken egunotan.
Listeria bakterioa atzeman dute EAEn banatutako Goya markako behi gazta batzuetan
Bi sortatan aurkitu dute bakterioa, eta jada eman dute horiek erretiratzeko agindua. Gorakoa, beherakoa edo sukarra dira listeria bakteriak eragin ditzakeen ondorioak.
Ezezagun bati 3.000 euroko transferentziak egin izanak susmoa piztu zuen Bilbon hildako 73 urteko gizonaren familian
Hildakoaren lagunek baieztatu dute zita-aplikazioak erabiltzen zituela "gizonekin geratzeko". Nelson D. M. B.ren aurkako bigarren epaiketaren bigarren eguna izan da gaurkoa.
15 urteko neska batek sexu-erasoa salatu du Urduñan, otxomaioetan
Urduñako Udalak elkarretaratzea deitu du ostiralerako, maiatzak 15, 20:30ean, Foruen Plazan. Ertzaintzako iturriek baieztatu dutenez, joan den asteburuan izandako zenbait gertaeren inguruko salaketa bat dago eta tartean adin txikikoak daude.
Lukas Agirreren amak "bidezko zigorra" eskatu du heriotzaren ardura leporatzen dioten bi akusatuentzat
Emozioari eutsi ezinda, Zuriñe Izkok "barruan duten indarkeria eta gorroto" horretatik aldentzea opatu die bi akusatu nagusiei.
Adingabeen suizidio-saiakerak % 22 handitu dira urteko batez beste azken hamarkadan
Pediatriako larrialdietako zerbitzuek ohartarazi dute haurren osasun mentaleko arazoek gorakada handia izan dutela, eta zenbait ospitaletan kasu horiek bikoiztu egin direla azken hamarkadan.
Lizarra ikastolako familiek D ereduko lau ikasgela mantentzea eskatu dute
Guraso talde batek kaleratutako manifestuaren arabera, aurrematrikulen kopuruak ahalbidetzen du datorren ikasturtean D ereduko lau ikasgela izatea HH3n: bina Lizarra ikastolan eta Remontival ikastetxe publikoan.