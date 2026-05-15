Albiste izango dira: Epaimahaiak errudun jo du Maialen Mazon hiltzeaz akusatutako gizona, Tubos Reunidoseko asanblada, abisu horia euriagatik eta krisia Nafarroako Gobernuan

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

GRAFCAV2860. VITORIA, 04/05/2026.-Primera sesión del juicio con jurado popular al presunto asesino (en la imagen) de Maialen Mazón, la mujer de 32 años que estaba embarazada de gemelos en el momento de su asesinato en mayo de 2023. EFE / L. Rico
Maialen Mazonen bikotekidea, 2023an Arabako Probintzia Auzitegian egindako epaiketan gaztea hiltzea egotzita. Artxiboko argazkia: EFE
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko maiatzaren 15ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Maialen Mazonen hilketan, akusatua errudunHerri epaimahaiak errudun jo du Maialen Mazon hiltzeaz akusatutako gizona, biktimaren senarra. Aldeko bost botorekin eta aurkako batekin, azpikeriaz eta ahaidetasun astungarriarekin egindako hilketa izan zela ondorioztatu dute. Epaimahaiak ez ditu aintzat hartu, ordea, genero eta ankerkeria eskaerak.

- Tubos Reunidoseko asanbladaTubos Reunidosen langileek greba mugagabearekin jarraitu ala ez erabaki dezakeen asanblea egingo dute gaur goizean. LABek lanuzteekin amaitzeko aukera zabalik utzi du eta ESK, berriz, greba luzatzearen alde agertu da. 

- Abisu horia euriagatikBizkaian eta Gipuzkoan abisu horia indarrean da, euriteengatik, 21:00ak arte, metro karratuko 60 litro arte pila daitezkeelako 24 orduan. Nafarroan, berriz, euriari dagokion abisu horia 15:00etan amaituko da. 

- Krisia Nafarroako Gobernuan: Hauteskundeetarako urtebeteren faltan, krisi hotsak entzuten dira Nafarroako Gobernuan. Ikasgelen auzian PSNk eta Geroa Baik ezberdin bozkatu izanak sortu du arrakala. 

