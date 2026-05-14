OSASUNA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gastroenteritis-agerraldia antzeman duen gurutzaontziak geldialdia egingo du Bilboko Portuan

90 urte inguruko bidaiari britainiar baten heriotzak osasun-alerta piztu du Ambition gurutzaontzian, eta 1.700 pertsona konfinatu dituzte. Gainera, 50 pertsona inguruk gonbitoak eta beherakoak izan dituzte azken egunotan.

El Puerto de Bilbao mantiene escala del crucero afectado por un brote de gastroenteritis

Ambition ontzia. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Berriki gastroenteritis-agerraldia antzeman duen Ambition gurutzaontziak geldialdia egingo du Bilboko portuan astelehen honetan, maiatzak 18. Ontzia Bordelen (Frantzia) porturatuta dago uneotan.

Bilboko Portuko Agintaritzak baieztatu duenez, ontziaren geldialdia Getxon aurreikusita dago, gurutzaontzien terminalean. Dena dela, Bilboko Portuko Agintaritzak ez du bestelako daturik eman; besteak beste, egun horretako iritsiera- edo abiatze-ordutegiak.

90 urte inguruko bidaiari britainiar baten heriotzak osasun-alerta piztu du Ambition ontzian, eta 1.700 pertsona konfinatu dituzte. Gainera, 50 pertsona inguruk gonbitoak eta beherakoak izan dituzte azken egunotan. Argentinatik abiatutako MV Hondius gurutzaontzian hantabirusa agertu ondoren jazo da honako osasun-alerta.

Atzo, asteazkena, Akitania Berriko osasun-agintariek baieztatu zuten 90 urteko gizonaren heriotza "gastroenteritis-agerraldi" baten ondorioz izan zela, eta sintomarik ez duten pertsonentzako lehorreratzeko debekua kendu zuten. Dena dela, kutsatuentzako isolamendua mantentzea erabaki zuten. 

Ambition gurutzaontzia Shetland uharteetatik (Erresuma Batua) iritsi zen Bordelera, Belfasten (Ipar Irlanda), Liverpoolen (Erresuma Batua) eta Bresten (Frantziako ipar-mendebaldea) geldialdiak egin ondoren.

Gutxienez 50 bat bidaiarik gonbitoak eta beherakoak izan dituzte azken egunotan, kutsatzearen jatorria zehazteko probak egiten jarraitzen duten bitartean.

Getxo Bilbo Bizkaia Osasuna Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X