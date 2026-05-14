Nafarroako gobernukideak banatuta atera dira legegintzaldi honetan izan den eztabaida tirabiratsuenetik

Lehen presidenteordeak biltzera deitu ditu PSN, Geroa Bai eta Contigo-Zurekin, "legealdia amaitu arte, eta gero ere bai, sinatutako konpromiso politikoa aztertzeko eta, hala badagokio, berresteko". Testuinguru horretan, "konpromisoa" eskatu die alderdiei.

Javier Remírez, vicepresidente primero del Gobierno de Navarra
18:00 - 20:00
Agentziak | EITB

Nafarroako gobernukideak banatuta atera dira legegintzaldi honetan izan den eztabaida tirabiratsuenetik, UPNk itunpeko hezkuntzari buruz egindako legearen alde bozkatu ostean. Lege horrek 14 gela ixtea eragotziko du, EH Bilduren eta Geroa Bairen abstentzioak ahalbidetuta.

Javier Remirez Nafarroako Gobernuko lehen presidenteordeak bilera batera deitu ditu PSN, Geroa Bai eta Contigo-Zurekin taldeko gobernukideak, "legealdia amaitu arte, edo haratago, sinatutako konpromiso politikoa aztertzeko eta, hala badagokio, berresteko".

Nafarroako Parlamentuko osoko bilkurak hezkuntza itunak urtebetez luzatzea onartu eta 14 hezkuntza gelen itxiera saihestu ondoren, presidenteorde sozialistak galderarik gabeko agerraldia egin du hedabideen aurrean.

"Nafarroako Gobernuak legegintzaldi honetan sinatutako akordio programatikoarekiko erabateko konpromisoa adierazten du, baita, jakina, urte hauetan zehar sinatu ditugun aurrekontu- eta sektore-akordioekiko akordioak ere", esan du Nafarroako Gobernuko lehen presidenteordeak.

Remirezek gaineratu duenez, "Gobernu honek agenda politiko argia du, interes orokorrean eta herritarren zerbitzuan oinarritua", eta, beraz," jendeak ez du ez zaratarik ez haserrealdirik nahi. Akordioak eta aurrerapenak nahi ditu, besterik ez".

"Datozen hilabeteetan, Nafarroako herritarrentzat eta haren etorkizunarentzat giltzarri diren legeak eztabaidatuko dira Parlamentuan, hala nola osasun arloko legeak, industria arlokoak, unibertsitatekoak edo despopulazioaren ingurukoak, guztiak Nafarroako Gobernuak bultzatuak, eta horretan zentratuta gaude, herritarren interes orokorrean", esan du Remirezek.

Horretarako, Remirezek "konpromisoa" eskatu die Nafarroako Gobernua osatzen duten alderdi politiko guztiei.

Geroa Baik elkar ulertzea berreskuratzea eskatu du

Testuinguru horretan, Pablo Azcona Geroa Baiko bozeramaileak "egoera lehengoratzeko" eskatu dio Maria Chivite presidenteari, "egonkortasuna eta kideen arteko ulermena bermatuz", UPNk itunpeko irakaskuntzari buruz egindako lege-proposamena onartu ondoren.

"Geroa Bairen ustez, ez genuke gaur gertatu den egoerara iritsi behar", adierazi du Azconak, eta negoziatzeko ahalegina egin dutela adierazi du. Azpimarratu duenez, "argitu beharrekoa da nola gobernatzen den koalizioan, nola lortzen diren akordioak eta nola hartzen diren erabakiak, hezkuntza bezalako gaietan".

Remirezek iragarritako bilerari buruz Azconak esan du "egoera aztertzeko" balio behar duela, "ezin dena gertatu baita egoera horietan jarraitzea”. 

"Koalizioan gobernatzea partekatzea, adostea eta akordioei eutsi diezaieketen gehiengoei ere erantzutea" dela adierazi ondoren, Azconak alderdi sozialistari gogorarazi dio ez duela "bakarrik gobernatzen".

Konfiantza "hautsi" da Contigo-Zurekin taldearentzat

Ildo horretatik, Carlos Guzman Contigo-Zurekin taldeko bozeramaileak ziurtatu du Geroa Bairekin zuten konfiantza "hautsi" egin dela.

Remirezek deitutako Nafarroako gobernukideen bilerara "jakina" joango direla jakinarazi du Guzmanek. Gauzak horrela, PSN, Geroa Bai eta Contigo-Zurekin alderdien "akordio politiko programatikoa osorik betetzea" eskatuko du.

Contigo-Zurekin taldeko bozeramaileak "harro" azpimarratu du "legealdi honetan akordio politiko programatikoa urratu ez duen gobernukide bakarra" direla.

Guzmanek nabarmendu duenez, "hautsezina da gure hauteskunde programetan eta akordio politiko programatikoetan beste bazkide batzuekin eta Nafarroako gizartearekin sinatutako konpromisoa".

