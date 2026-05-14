Euskal Gardentasun Legeak aurrera egin du, oposizioaren babesik gabe
Gardentasunaren Euskal Lege berriak informazio publikorako sarbidea, herritarren parte-hartzea eta lobbyen jarduera arautuko ditu. Araua EAJren eta PSEren babesarekin atera da aurrera, eta oposizio osoak baztertu du, uste baitute ez dela nahikoa eta anbiziorik gabekoa dela.
Eusko Legebiltzarrak baiezkoa eman dio Euskadiko lehenengo Gardentasun Legeari. Arauak arautuko du administrazioek publiko egin behar duten informazioa, herritarren parte-hartzea eta presio-taldeen jarduera euskal erakundeetan.
Eusko Jaurlaritzak bultzatutako legea EAJren eta PSEren aldeko botoekin onartu da. EH Bilduk, PPk, Sumarrek eta Voxek testuaren artikulu gehienen aurka bozkatu dute.
Onarpen horrekin, Euskadik gardentasunaren arloko legedi propiorik ez duen autonomia-erkidego bakarra izateari utzi dio, aurreko hiru legegintzaldietan hainbat saiakerak porrot egin ondoren.
Maria Ubarretxena Gobernantza eta Autogobernuko sailburuak defendatu duenez, arauak "kalitate demokratikoa indartuko du", herritarrek erakundeengan duten konfiantza indartuko du eta administrazio publikoen kontu-ematean sakontzen du.
Azaldu duenez, legeak informazio publikoa eskuratzeko eskubidea zabaltzen du, arau-hauste administratiboak salatzen dituztenak babesten ditu eta kontrol handiagoak ezartzen ditu funts publikoak jasotzen edo zerbitzu publikoak ematen dituzten erakunde pribatuen gainean.
Gainera, Gardentasunaren Euskal Agintaritza sortu du, Gardena izenekoa, informaziorako eskubidea babesteaz eta erreklamazioak ebazteaz arduratuko dena. Arauak herritarrek politika publikoak diseinatu eta ebaluatzen parte har dezaten ahalbidetzeko mekanismoak ere jasotzen ditu.
Oposizioaren kritikak
EH Bildutik, Lamia Arcasek kritikatu egin du EAJk eta PSEk zuzenketen negoziazioan izan duten jarrera "irmoa", eta salatu du legeak "botere egiturak" dituela kontuak ematea mugatzen dutenak.
PPk ere ez du testua onartu. Ainhoa Domaica legebiltzarkideak esan du gardentasun agintaritza berria "herren" jaio dela, ez delako behar beste bermatzen zigortzeko gaitasuna. Halaber, kritikatu du goi-kargudun publikoentzat aurreikusitako zigorrak "barregarriak" direla, erakunde pribatuei ezarritakoekin alderatuta.
Sumarren aldetik, Jon Hernandezek uste du araua ez dela "anbizio handikoa" eta ez duela administrazioaren kontrolerako mekanismo nahikorik ezartzen, ezta irregulartasunak salatzen dituztenentzako babesik ere. Hala ere, Gardenako lehendakaritza Eusko Legebiltzarraren gehiengo zabalak aukeratzeko lortutako akordioa baloratu du, eta ez zuzenean Eusko Jaurlaritzak.
Voxeko Amaia Martinez legebiltzarkideak Eusko Jaurlaritza "opaku" baten "paripe" gisa definitu du legea.
EAJ eta PSEren defentsa
Xabier Barandiaran EAJko legebiltzarkideak esan du legeak "aukera leihoa" irekitzen duela politika publikoak hobeto ebaluatzeko, herritarren arteko lankidetza indartzeko eta erakundeen eta gizartearen arteko konfiantza handitzeko.
PSEtik, Pau Blasik azpimarratu du arauaren helburua herritarren konfiantza berreskuratzea dela erakundeengan, erabaki publikoen hartzea hobetzea eta gardentasunean eta parte-hartzean oinarritutako kultura politiko berri baterantz aurrera egitea.
Zure interesekoa izan daiteke
Geroa Baik eta PSNk ikasgelen auzian itxitako akordioa kolokan, iragarri eta ordu gutxira
Geroa Baik ohartarazi du ez dagoela adostutakoa betzeko bermerik, PSNk "jarrera aldatu ezean". Sozialistek koalizioari eskatu diote "hausnartzeko" eta "konpromisoari eusteko".
PSNk eta Geroa Baik behin betiko hautsi dituzte hezkuntza itunen inguruko negoziazioak
PSNren, Geroa Bairen eta EH Bilduren arteko elkarrizketak hautsi egin dira Nafarroako Parlamentuan, eta ez dago akordiorik itunpeko sareko 14 unitate ixtea saihesteko. Zuzenketen bozketak erabakiko du orain UPNk hezkuntza itunen inguruan bultzatutako lege proposamenak aurrera egiten duen ala ez.
Albiste izango dira: Itunpeko ikasgelen itxierari buruzko osoko bilkura, Xi Jinping eta Donald Trumpen arteko bilera eta Orioko balea harrapatu zutela 125 urte
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Nafarroako ikastolek uste dute oraindik badagoela "negoziatzeko tarterik" hezkuntza itunen inguruan
Nafarroako Parlamentuak UPNren lege-proposamena eztabaidatuko du ostegun honetan; ikasgelak aldatzeko irizpideak finkatzea du helburu horrek.
Pradalesek uste du Vatikanora egindako bisitarekin Euskadiren eta Egoitza Santuaren arteko harremana indartu egin dela
Imanol Pradales lehendakariak Leon XIV.a aita santua agurtu du Vatikanoko audientzia orokorrean, eta, ondoren, ia ordubetez bildu da Pietro Parolin Estatu idazkariarekin. "Balio sinboliko eta instituzional handiko topaketa izan da, Euskadiren eta Egoitza Santuaren arteko harremana sendotzeko aukera" ematen duela ziurtatu du.
Chivitek bere "zintzotasuna" jarri du "berme" gisa: "Inork ez du nire jardunean deliturik aurkitu, ezta aurkituko ere"
Nafarroako Gobernuko presidenteak agerraldia egin du Nafarroako Parlamentuko ikerketa batzordean, eta azpimarratu du bere gobernuan ez dagoela ustelkeriarik.
Pradalesek aita santua Euskadira gonbidatu du, eta "Gernika" lanarekin eta euskararekin lotutako opariak eman dizkio
Eusko Jaurlaritzak oparien balio sinbolikoa nabarmendu du, memoria historikoa, bakearen defentsa eta kultura- eta hizkuntza-aniztasunaren babesa aldarrikatzen baitute.
Geroa Baik akordioa bultzatu nahi du sozialistekin, itunpeko ikastetxeetako ikasgelak ixtea saihestu eta hezkuntza sistema soseguz berrantolatzeko
Unai Hualde, Geroa Bairen Nafarroako Parlamentuko Presidenteak aitortu du tentsio handia sortu duela PSNren eta Geroa Bairen artean, Hezkuntza kontseilariak ikasgelak ixteari buruz egindako iragarpenak, batez ere ikastolak ahulduko dituelako. Geroa Baik ikasgelarik ez ixteko eta hezkuntza sistema soseguz berrantolatzeko denbora eskatu dio alderdi sozialistari. Bihar bozkatuko dute Foru Gobernuan UPNk itunpeko ikastetxeak blindatzeko aurkeztu duen lege proposamena, eta, hori bozkatu beharrik ez izateko, biharko bozketaren aurretik gobernuko taldeen artean akordioa lortzea nahi du Hualdek.
Albiste izango dira: Pradales lehendakariaren eta Leon XIV.a aita santuaren arteko bilera, Trumpen bidaia Txinara eta "Enarak" dokumentalaren estreinaldia ETB1en eta ETBONen
Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.