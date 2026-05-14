TITULAR NAGUSIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Albiste izango dira: Itunpeko ikasgelen itxierari buruzko osoko bilkura, Xi Jinping eta Donald Trumpen arteko bilera eta Orioko balea harrapatu zutela 125 urte

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

Nafarroako parlamentua
Nafarroako Parlamentua, artxiboko irudi batean.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko maiatzaren 14an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Itunpeko ikasgelen itxierari buruzko osoko bilkura: Itunpeko ikastetxeetako ikasgelak ez ixteko UPNk aurkeztutako lege proposamena bozkatu dute gaur Nafarroako Parlamentuan. Ikusteko dago Geroa Baik zer bozkatuko duen. Izan ere, PSNk eta Geroa Baik atzo iragarritako akordioa kolokan dago. 

- Xi Jinping eta Donald Trumpen arteko bileraXi Jinping Txinako presidenteak Donald Trump AEBko presidentearekin Pekinen egin duen lehen bileran "bazkide izatea eta aurkari ez izatea" eskatu die AEBri.

Orioko balea harrapatu zutela 125 urte: Duela 125 harrapatu zuten, Orion, euskal kostaldeko azken balea. Urteurrenarekin bat eginez, egitarau zabala prestatu dute Orion datorren maiatzaren 17ra bitartean. Balearen eguna maiatzaren 16an egingo dute, eta orduan balearen harrapaketa antzeztuko dute. 

Eguneko Titularrak Hezkuntza Nafarroa Geroa Bai PSN Txina Ameriketako Estatu Batuak Donald Trump Orio Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Geroa Baik akordioa bultzatu nahi du sozialistekin, itunpeko ikastetxeetako ikasgelak ixtea saihestu eta hezkuntza sistema soseguz berrantolatzeko

Unai Hualde, Geroa Bairen Nafarroako Parlamentuko Presidenteak aitortu du tentsio handia sortu duela PSNren eta Geroa Bairen artean, Hezkuntza kontseilariak ikasgelak ixteari buruz egindako iragarpenak, batez ere ikastolak ahulduko dituelako. Geroa Baik ikasgelarik ez ixteko eta hezkuntza sistema soseguz berrantolatzeko denbora eskatu dio alderdi sozialistari. Bihar bozkatuko dute Foru Gobernuan UPNk itunpeko ikastetxeak blindatzeko aurkeztu duen lege proposamena, eta, hori bozkatu beharrik ez izateko, biharko bozketaren aurretik gobernuko taldeen artean akordioa lortzea nahi du Hualdek.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X