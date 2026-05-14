Albiste izango dira: Itunpeko ikasgelen itxierari buruzko osoko bilkura, Xi Jinping eta Donald Trumpen arteko bilera eta Orioko balea harrapatu zutela 125 urte
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko maiatzaren 14an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Itunpeko ikasgelen itxierari buruzko osoko bilkura: Itunpeko ikastetxeetako ikasgelak ez ixteko UPNk aurkeztutako lege proposamena bozkatu dute gaur Nafarroako Parlamentuan. Ikusteko dago Geroa Baik zer bozkatuko duen. Izan ere, PSNk eta Geroa Baik atzo iragarritako akordioa kolokan dago.
- Xi Jinping eta Donald Trumpen arteko bilera: Xi Jinping Txinako presidenteak Donald Trump AEBko presidentearekin Pekinen egin duen lehen bileran "bazkide izatea eta aurkari ez izatea" eskatu die AEBri.
- Orioko balea harrapatu zutela 125 urte: Duela 125 harrapatu zuten, Orion, euskal kostaldeko azken balea. Urteurrenarekin bat eginez, egitarau zabala prestatu dute Orion datorren maiatzaren 17ra bitartean. Balearen eguna maiatzaren 16an egingo dute, eta orduan balearen harrapaketa antzeztuko dute.
Zure interesekoa izan daiteke
Nafarroako ikastolek uste dute oraindik badagoela "negoziatzeko tarterik" hezkuntza itunen inguruan
Nafarroako Parlamentuak UPNren lege-proposamena eztabaidatuko du ostegun honetan, ikasgelak aldatzeko irizpideak finkatzea helburu duena.
Pradalesek uste du Vatikanora egindako bisitarekin Euskadiren eta Egoitza Santuaren arteko harremana indartu egin dela
Imanol Pradales lehendakariak Leon XIV.a aita santua agurtu du Vatikanoko audientzia orokorrean, eta, ondoren, ia ordubetez bildu da Pietro Parolin Estatu idazkariarekin. "Balio sinboliko eta instituzional handiko topaketa izan da, Euskadiren eta Egoitza Santuaren arteko harremana sendotzeko aukera" ematen duela ziurtatu du.
Geroa Baik eta PSNk ikasgelen auzian itxitako akordioa kolokan, iragarri eta ordu gutxira
Geroa Baik ohartarazi du ez dagoela adostutakoa betzeko bermerik, PSNk "jarrera aldatu ezean". Sozialistek koalizioari eskatu diote "hausnartzeko" eta "konpromisoari eusteko".
Chivitek bere "zintzotasuna" jarri du "berme" gisa: "Inork ez du nire jardunean deliturik aurkitu, ezta aurkituko ere"
Nafarroako Gobernuko presidenteak agerraldia egin du Nafarroako Parlamentuko ikerketa batzordean, eta azpimarratu du bere gobernuan ez dagoela ustelkeriarik.
Pradalesek aita santua Euskadira gonbidatu du, eta "Gernika" lanarekin eta euskararekin lotutako opariak eman dizkio
Eusko Jaurlaritzak oparien balio sinbolikoa nabarmendu du, memoria historikoa, bakearen defentsa eta kultura- eta hizkuntza-aniztasunaren babesa aldarrikatzen baitute.
Geroa Baik akordioa bultzatu nahi du sozialistekin, itunpeko ikastetxeetako ikasgelak ixtea saihestu eta hezkuntza sistema soseguz berrantolatzeko
Unai Hualde, Geroa Bairen Nafarroako Parlamentuko Presidenteak aitortu du tentsio handia sortu duela PSNren eta Geroa Bairen artean, Hezkuntza kontseilariak ikasgelak ixteari buruz egindako iragarpenak, batez ere ikastolak ahulduko dituelako. Geroa Baik ikasgelarik ez ixteko eta hezkuntza sistema soseguz berrantolatzeko denbora eskatu dio alderdi sozialistari. Bihar bozkatuko dute Foru Gobernuan UPNk itunpeko ikastetxeak blindatzeko aurkeztu duen lege proposamena, eta, hori bozkatu beharrik ez izateko, biharko bozketaren aurretik gobernuko taldeen artean akordioa lortzea nahi du Hualdek.
Albiste izango dira: Pradales lehendakariaren eta Leon XIV.a aita santuaren arteko bilera, Trumpen bidaia Txinara eta "Enarak" dokumentalaren estreinaldia ETB1en eta ETBONen
Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Pradales lehendakaria Leon XIV.a aita santuarekin bilduko da gaur, Vatikanoan
Imanol Pradales lehendakariak audientzia orokorrean parte hartuko du, Leon XIV.a aita santuak gonbidatuta. Eusko Jaurlaritzaren arabera, balio handiko bilera izango da, eta Euskadik nazioartean duen presentzia instituzionala indartuko du.
Otxandianok euskararen gaian berdinen arteko negoziazioa egin dadila eskatu du, eta Olanok erantzun du prozesuan ados jar daitezkeela
EH Bilduk Enplegu Publikoaren lege proposamenak parekotasunez negoziatzea eskatu dio EAJri. Jeltzaleek, ordea, edukiei dagokionez elkarrengandik oso urrun ikusten ditu bi proposamenak.