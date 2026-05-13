Albiste izango dira: Pradales lehendakariaren eta Leon XIV.a aita santuaren arteko bilera, Trumpen bidaia Txinara eta "Enarak" dokumentalaren estreinaldia ETB1en eta ETBONen

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko maiatzaren 13an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Pradales lehendakariaren eta aita santuaren arteko bileraLeon XIV.a aita santuak Imanol Pradales lehendakaria hartuko du gaur Vatikanoan. Lehendakariak 10:00etan izango du hitzordua aita santuarekin, audientzia orokorraren baitan. Aita santuarekin bildu ondoren, Pradales lehendakaria Pietro Parolin kardinalarekin (Vatikanoaren kanpo harremanetarako arduraduna) elkartuko da, 12:30ean. 

- Trumpen bidaia TxinaraDonald Trump AEBko presidenteak Txinara bidaia ofiziala egingo du gaurtik ostiralera bitartean, Xi Jinping presidenteak gonbidatuta.

- Enarak dokumentalaren estreinaldia, ETB1en eta ETBONenEuskal musika modernoaren aitzindari izan zen Enarak taldearen historia biltzen duen Enarak dokumentala estreinatuko du ETB1ek, 22:15ean. Ondoren, ETB ON plataforman ikusgai egongo da.

Geroa Baik akordioa bultzatu nahi du sozialistekin, itunpeko ikastetxeetako ikasgelak ixtea saihestu eta hezkuntza sistema soseguz berrantolatzeko

Unai Hualde, Geroa Bairen Nafarroako Parlamentuko Presidenteak aitortu du tentsio handia sortu duela PSNren eta Geroa Bairen artean, Hezkuntza kontseilariak ikasgelak ixteari buruz egindako iragarpenak, batez ere ikastolak ahulduko dituelako. Geroa Baik ikasgelarik ez ixteko eta hezkuntza sistema soseguz berrantolatzeko denbora eskatu dio alderdi sozialistari. Bihar bozkatuko dute Foru Gobernuan UPNk itunpeko ikastetxeak blindatzeko aurkeztu duen lege proposamena, eta, hori bozkatu beharrik ez izateko, biharko bozketaren aurretik gobernuko taldeen artean akordioa lortzea nahi du Hualdek.

Euskadik "bakearekin, demokraziarekin eta giza duintasunarekin" duen konpromisoa defendatuko du Pradalesek aita santuarekin izango duen bileran

Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak Gobernu Kontseiluaren osteko agerraldian azaldu duenez, Imanol Pradales lehendakaria Leon XIV.a aita santuarekin bilduko da asteazkenean Vatikanoan, eta, bertan, Euskadik "bakearekin, demokraziarekin, giza duintasunarekin eta justizia sozialarekin" duen konpromisoa defendatuko du.

Pello Otxandiano: “Orain arte ezagutu gabeko eskalan etxebizitza publikoa sustatzea proposatzen dugu”

EH Bilduk koalizioaren etxebizitza plana aurkeztu eta ordu gutxira,  Pello Otxandiano, Eusko Legebiltzarreko koalizioaren bozeramailea, Radio Euskadiko Boulevard saioan izan da. Han, etxebizitza arloko bere alderdiaren proposamenak azaldu ditu, eta arreta berezia jarri du etxebizitza publikoko proposamenetan. “Badago ardatz bat bereziki garrantzitsua: herri honetan orain arte ezagutu gabeko eskalan etxebizitza publikoa sustatzea. Arazoari benetan heldu nahi bazaio, funtsezkoa da etxebizitza publikoaren parke handi bat sustatzea, azpiegitura sozial estrategiko gisa”, adierazi du.

