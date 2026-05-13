Pradales lehendakaria Leon XIV.a aita santuarekin bilduko da gaur, Vatikanoan

Imanol Pradales lehendakariak audientzia orokorrean parte hartuko du, Leon XIV.a aita santuak gonbidatuta. Eusko Jaurlaritzaren arabera, balio handiko bilera izango da, eta Euskadik nazioartean duen presentzia instituzionala indartuko du.

Leon aita santua eta Imanol Pradales lehendakaria.
Leon XIV.a aita santuak Imanol Pradales lehendakaria hartuko du gaur Vatikanoan. Eusko Jaurlaritzaren arabera, "balio handiko topaketa" da, eta Euskadik nazioartean duen presentzia instituzionala sendotuko du.

Lehendakariak 10:00etan izango du hitzordua aita santuarekin, audientzia orokorraren baitan. 

Ziurgabetasuna nagusi den nazioarteko testuinguruan, mundu mailako erronkak izango dituzte hizpide: bakea, demokrazia, giza duintasuna edota justizia soziala. 

Aita santuarekin bildu ondoren, Pradales lehendakaria Pietro Parolin kardinalarekin (Vatikanoaren kanpo harremanetarako arduraduna) elkartuko da 12:30ean. 

Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak atzo gobernu bileraren osteko agerraldian azaldu zuenez, Imanol Pradales lehendakariak Euskadik "bakearekin, demokraziarekin, giza duintasunarekin eta justizia sozialarekin" duen konpromisoa defendatuko du aita santuaren aurrean. 

Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak Gobernu Kontseiluaren osteko agerraldian azaldu duenez, Imanol Pradales lehendakaria Leon XIV.a aita santuarekin bilduko da asteazkenean Vatikanoan, eta, bertan, Euskadik "bakearekin, demokraziarekin, giza duintasunarekin eta justizia sozialarekin" duen konpromisoa defendatuko du.

