El papa León XIV recibe hoy al lehendakari Pradales en el Vaticano

El lehendakari, Imanol Pradales, acude hoy al Vaticano, donde participará en una Audiencia General invitado por el papa León XIV.

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha destacado la relevancia de que el papa haya invitado al lehendakari, lo que hace posible que Euskadi "vuelva a estar presente en un espacio de interlocución internacional".

En la comparecencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, su portavoz ha explicado que el lehendakari acude como representante de una comunidad autónoma comprometida con "la paz, la democracia, la dignidad humana y la justicia social" que apuesta por que "Europa sea más fuerte en un contexto internacional de especial complejidad".