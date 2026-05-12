Itxaso responde a Otxandiano que EH Bildu se ha opuesto a los desarrollos urbanísticos y construcción de vivienda en los ayuntamientos
EH Bildu ha considerado "perdidos" los últimos diez años en cuanto a atajar el problema de la vivienda. Ante esa afirmación, el consejero de Vivienda ha emplazado este martes a "asumir cada uno su responsabilidad" ante la crisis habitacional. Denis Itxaso ha pedido "a todos los agentes políticos de este país que hablen de vivienda sobre propuestas".
Te puede interesar
Pradales defenderá el compromiso de Euskadi con "la paz, la democracia y la dignidad humana" en su encuentro con el papa
Según la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, ha explicado que el lehendakari, Imanol Pradales, defenderá el compromiso de Euskadi "con la paz, la democracia, la dignidad humana y la justicia social", y su apuesta por una Europa "más fuerte en el mundo" durante su encuentro este miércoles con el papa León XIV en el Vaticano.
Pello Otxandiano: “Planteamos una promoción de vivienda pública a una escala desconocida en este país”
Horas después de que, este lunes, EH Bildu presentase su plan de vivienda, el portavoz de la coalición en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha visitado el programa Boulevard de Radio Euskadi. El dirigente abertzale ha explicado las propuestas de su formación en materia de vivienda y, entre otras cuestiones, ha puesto el foco, en la creación de un gran parque de vivienda pública. “Hay un eje fundamental, y es ese que plantea una promoción de vivienda pública a una escala desconocida en este país. La cuestión fundamental si se quiere atajar el problema es promover un gran parque de vivienda pública como una infraestructura social estratégica”, ha indicado.
Otxandiano: "El gobierno de coalición de PNV y PSE ni siquiera se pone de acuerdo en la política de vivienda en un momento de emergencia"
EH Bildu ha presentado este lunes un plan "ambicioso" para solucionar la emergencia habitacional, que pasa por una apuesta por la intervención "sí o sí" del mercado de la vivienda, ahora "descontrolado"; por la promoción "a gran escala" de la Vivienda de Protección Oficial (VPO) "multiplicando por 10 el esfuerzo público"; y por "proteger la función social" de la vivienda.
Pedrosa: "La integración de los centros requiere trabajar con las familias; hay que reflexionar sobre por qué estamos haciendo esto, con datos"
La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, destaca en Egun On que en Álava se han realizado cinco integraciones, y "ha habido diez centros implicados", mientras que en Bizkaia se han integrado varios centros.
Ollo: "El objetivo eran los seguidores de un partido carlista que militaban en la lucha por la democracia"
La Comisión de Memoria del Ayuntamiento de Estella ha organizado un acto con motivo del 50 aniversario de los sucesos de Montejurra de 1976, al que ha asistido la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo.
Ernai pone fin a su IV congreso
La organización juvenil de la izquierda abertzale, Ernai, ha clausurado su cuarto congreso en Bergara. En ella se reafirman en dos compromisos: el compromiso con la juventud y el compromiso con Euskal Herria. En ese sentido, han asumido también la responsabilidad de politizar las necesidades y preocupaciones de la juventud e incorporarlas al proceso de liberación.
El PNV defiende que la igualdad "es una obligación democrática" en el homenaje a la labor de las mujeres jeltzales
El Partido Nacionalista Vasco ha llevado a cabo un acto de reconocimiento a la labor de las mujeres jeltzales con motivo del aniversario de Emakume Abertzale Batza, fundada en 1922, en un acto en el que ha subrayado que la igualdad "no es una opción política, sino una obligación democrática".
Homenajean al periodista José Luis López de Lacalle en el 26 aniversario de su asesinato
En el acto, organizado por el PSE-EE de Andoain, se ha homenajeado al militante socialista e histórico luchador contra el franquismo. Lacalle fue asesinado por ETA junto al portal de su casa cuando regresaba de comprar los periódicos del día.
Pradales alerta del auge autoritarismo y reclama una Europa "más ágil y cohesionada"
El lehendakari advierte de que el derecho internacional y las democracias liberales atraviesan una etapa de amenaza global. Defiende una Europa federal con mayor peso político de Euskadi y menos burocracia comunitaria.