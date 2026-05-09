Homenajean al periodista José Luis López de Lacalle en el 26 aniversario de su asesinato
En el acto, organizado por el PSE-EE de Andoain, se ha homenajeado al militante socialista e histórico luchador contra el franquismo. Lacalle fue asesinado por ETA junto al portal de su casa cuando regresaba de comprar los periódicos del día.
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