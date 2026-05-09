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Homenajean al periodista José Luis López de Lacalle en el 26 aniversario de su asesinato

GRAFCAV3169. ANDOAIN (GIPUZKOA) (ESPAÑA), 09/05/2026.- La alcaldesa de Andoain, Maider Lainez (c), junto a la viuda de José Luis López de Lacalle, Mari Paz Artolazabal (2i), y el hijo, Alain (i), durante el acto de homenaje al columnista del diario El Mundo con motivo del 26 aniversario de su asesinato por ETA. EFE/Juan Herrero.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jose Luis Lopez de Lacalle kazetariaria omendu dute bere hilketaren 26. urteurrenean
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En el acto, organizado por el PSE-EE de Andoain, se ha homenajeado al militante socialista e histórico luchador contra el franquismo. Lacalle fue asesinado por ETA junto al portal de su casa cuando regresaba de comprar los periódicos del día.

PSE EE Final de ETA Política

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