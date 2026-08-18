El Gobierno Vasco insiste en el retorno de menores migrantes de Ceuta con sus familias y, si no es posible, acogerles
El director de Infancia, Adolescencia y Familias del Gobierno Vasco, Txema Ezkerra, ha insistido en que la mejor opción para los menores migrantes que se encuentran en Ceuta es intentar el retorno con sus familias y, si no es posible, proceder a su acogida, pero "en condiciones, dentro de la legalidad y analizando qué comunidades autónomas tienen más capacidad y no están acogiendo los que les corresponden". En este sentido, cree "inadmisible" que se incumpla la normativa por comunidades en las que esta cuestión la gestiona Vox y ha pedido al Estado que actúe "para que se cumpla la ley".
En una entrevista en Radio Euskadi, Ezkerra ha señalado que en el sistema vasco de acogida "se está trabajando por encima de la capacidad ordinaria", aunque "no ha llegado a estar totalmente tensionado”.
La ampliación de la capacidad de acogida, ha dicho que "no se articula ni se organiza de un día para otro". "No es que haya que habilitar espacios en los que poder dormir, convivir y desarrollar tu proyecto de vida, en los que poder atender a los menores, sino que además se necesitan recursos humanos, económicos, articular todo el sistema de protección y toda una red profesional y comunitaria", ha manifestado.
Por ello, ha precisado que el Gobierno Vasco aseguró que no estaban dispuestos a "derivaciones de menores impuestas, improvisadas, sin garantías, sin la información suficiente, sin el acuerdo y sin la planificación", precisamente para salvaguardar el bien superior del menor.
Ha recordado que "lo primero es que hay un mandato legal", ya que la propia normativa "marca que, para garantizar el bien superior de menores y atenderles bien, filiarlos, saber quiénes son, localizar a sus familias, hacer una valoración individual de las condiciones de cada una de ellas, hacer una interlocución, y en aquellos casos en los que sea seguro, proceder a un reagrupamiento, a un retorno".
"En aquellos en los que no sea seguro, porque hay una situación de experiencial vulnerabilidad, no es posible localizar a las familias o las circunstancias no son adecuadas, entonces es cuando se le hace la acogida. Nosotros estamos apostando por cumplir la legalidad y, sobre todo, por atender adecuadamente a los menores", ha apuntado.
Txema Ezkerra ha subrayado que el Estado, "más que pensar en repartir menores, tiene que pensar en protegerlos y en dotar de todos los recursos necesarios a la ciudad autónoma de Ceuta, recursos no solo económicos, para poder hacer este trabajo y esa atención individualizada, para poder hacer esta filiación, esta interlocución con las familias y luego poder determinar en cada caso qué es lo que procede".
Sobre la advertencia de la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, de que Euskadi no aceptará "derivaciones impuestas y sin garantías", ha indicado que estas condiciones supondrían que "no ha habido una información suficiente, que no ha habido una interlocución, un acuerdo", y no se han sentado los dos gobiernos a trabajar bilateralmente.
El director de Infancia, Adolescencia y Familias ha defendido que Euskadi "es solidaria y cumplirá la ley", pero no está dispuesta a hacerlo "en cualquier condición o de cualquier manera".
Te puede interesar
El Ayuntamiento de Burlada condena por unanimidad la agresión sufrida por un concejal de UPN en fiestas
El concejal de UPN, Carlos Oto, fue agredido el pasado sábado en la sede del partido regionalista cuando varios integrantes de la formación y otras personas se encontraban reunidos y celebrando la jornada festiva.
Muere Javier Lasagabaster, consejero de Política Territorial y Obras Públicas entre 1980 y 1984
Lasagabaster formó parte del Ejecutivo presidido por Carlos Garaikoetxea durante su primera legislatura, entre 1980 y 1984.
El presidente ceutí acusa al Gobierno de “maquillar la realidad” y le da 30 días para solucionar la crisis
Juan Vivas ha endurecido sus críticas hacia el Gobierno por la "falta de respuestas" y su "pasividad" ante la crisis migratoria desencadenada tras la entrada masiva a la ciudad autónoma de unas 70.000 personas desde Marruecos los días 30 y 31 de julio. Vivas se ha preguntado si la pasividad del Ejecutivo busca "no molestar" a Marruecos y ha anunciado que acudirá al poder judicial y otros estamentos si la crisis no se soluciona en un plazo máximo de 30 días.
UPN denuncia la agresión a un concejal en las fiestas de Burlada
El partido asegura que Carlos Oto recibió un golpe en el pecho en la sede de UPN, mientras que la presidenta navarra y varios partidos han condenado la agresión y han mostrado su apoyo al edil.
El Tribunal de Pau rechaza provisionalmente los reconocimientos al euskera de Baiona y Sara
El Ayuntamiento de Sara aprobó el 2 de julio una resolución en la que se reconoce el euskera como lengua del municipio, y el Consitorio de Baiona hizo lo propio el día 23. El prefecto de los Pirineos Atlánticos recurrió la decisión y el Tribunal de Pau ha decidido la suspensión. Ambos Ayuntamientos presentarán un recurso este lunes.
Mónica García niega el colapso sanitario en Ceuta y alerta del riesgo por el hacinamiento
La ministra de Sanidad cifra en 5800 los migrantes atendidos en 15 días y reclama más espacios para prevenir riesgos sanitarios y epidemiológicos.
Comunidades del PP rechazan debatir en la próxima Sectorial la atención a menores en Ceuta
La Conferencia Sectorial del 27 de agosto será la primera en celebrarse tras la entrada masiva de extranjeros a Ceuta. Se abordará el crédito extraordinario de 25 millones de euros para Ceuta, vinculado a la atención de menores migrantes no acompañados.
Euskadi defiende reagrupar a los menores de Ceuta con sus familias, en lugar de repartirlos
El director de Infancia, Adolescencia y Familias asegura que el País Vasco "no aceptará derivaciones impuestas, improvisadas o sin garantías", y recuerda que la CAV ya acoge a menores por encima de su capacidad.
Marlaska refuerza la seguridad en Ceuta y reivindica la cooperación con Marruecos
El titular de Interior ha anunciado el envío a Ceuta de 45 policías nacionales adicionales para reforzar la seguridad ciudadana. La normalidad todavía no se ha recuperado por completo en la ciudad, pese al retorno de la mayoría de los migrantes que entraron de forma irregular.