El Gobierno Vasco insiste en el retorno de menores migrantes de Ceuta con sus familias y, si no es posible, acogerles

El director de Infancia, Adolescencia y Familias del Gobierno Vasco, Txema Ezkerra, ha insistido en que la mejor opción para los menores migrantes que se encuentran en Ceuta es intentar el retorno con sus familias y, si no es posible, proceder a su acogida, pero "en condiciones, dentro de la legalidad y analizando qué comunidades autónomas tienen más capacidad y no están acogiendo los que les corresponden". En este sentido, cree "inadmisible" que se incumpla la normativa por comunidades en las que esta cuestión la gestiona Vox y ha pedido al Estado que actúe "para que se cumpla la ley".

En una entrevista en Radio Euskadi, Ezkerra ha señalado que en el sistema vasco de acogida "se está trabajando por encima de la capacidad ordinaria", aunque "no ha llegado a estar totalmente tensionado”.

La ampliación de la capacidad de acogida, ha dicho que "no se articula ni se organiza de un día para otro". "No es que haya que habilitar espacios en los que poder dormir, convivir y desarrollar tu proyecto de vida, en los que poder atender a los menores, sino que además se necesitan recursos humanos, económicos, articular todo el sistema de protección y toda una red profesional y comunitaria", ha manifestado.

Por ello, ha precisado que el Gobierno Vasco aseguró que no estaban dispuestos a "derivaciones de menores impuestas, improvisadas, sin garantías, sin la información suficiente, sin el acuerdo y sin la planificación", precisamente para salvaguardar el bien superior del menor.

Ha recordado que "lo primero es que hay un mandato legal", ya que la propia normativa "marca que, para garantizar el bien superior de menores y atenderles bien, filiarlos, saber quiénes son, localizar a sus familias, hacer una valoración individual de las condiciones de cada una de ellas, hacer una interlocución, y en aquellos casos en los que sea seguro, proceder a un reagrupamiento, a un retorno".

"En aquellos en los que no sea seguro, porque hay una situación de experiencial vulnerabilidad, no es posible localizar a las familias o las circunstancias no son adecuadas, entonces es cuando se le hace la acogida. Nosotros estamos apostando por cumplir la legalidad y, sobre todo, por atender adecuadamente a los menores", ha apuntado.

Txema Ezkerra ha subrayado que el Estado, "más que pensar en repartir menores, tiene que pensar en protegerlos y en dotar de todos los recursos necesarios a la ciudad autónoma de Ceuta, recursos no solo económicos, para poder hacer este trabajo y esa atención individualizada, para poder hacer esta filiación, esta interlocución con las familias y luego poder determinar en cada caso qué es lo que procede".

Sobre la advertencia de la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, de que Euskadi no aceptará "derivaciones impuestas y sin garantías", ha indicado que estas condiciones supondrían que "no ha habido una información suficiente, que no ha habido una interlocución, un acuerdo", y no se han sentado los dos gobiernos a trabajar bilateralmente.

El director de Infancia, Adolescencia y Familias ha defendido que Euskadi "es solidaria y cumplirá la ley", pero no está dispuesta a hacerlo "en cualquier condición o de cualquier manera".