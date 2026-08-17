Muere Javier Lasagabaster, consejero de Política Territorial y Obras Públicas entre 1980 y 1984

Durante su etapa en el Gobierno Vasco, Lasagabaster estuvo al frente de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas, un área vinculada al desarrollo de infraestructuras y a la ordenación territorial de Euskadi.

Lasagabaster fue también uno de los tres integrantes de aquel primer Gobierno que participaron en el homenaje celebrado en Ajuria Enea en junio de 2025 con motivo del 45 aniversario de la constitución del Ejecutivo de Garaikoetxea.

En aquel acto, Lasagabaster compartió protagonismo con el exconsejero de Educación Pedro Miguel Etxenike y el exconsejero de Economía y Hacienda Pedro Luis Uriarte. Los tres fueron entonces los únicos miembros del primer Gobierno Vasco que quedaban con vida, según se destacó durante el homenaje.