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Muere Javier Lasagabaster, consejero de Política Territorial y Obras Públicas entre 1980 y 1984

Lasagabaster formó parte del Ejecutivo presidido por Carlos Garaikoetxea durante su primera legislatura, entre 1980 y 1984.
Javier Lasagabaster. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Javier Lasagabaster hil da, Lurralde Politika eta Herri Lan sailburua 1980 eta 1984 artean
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EITB

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Javier Lasagabaster ha fallecido. Fue consejero de Política Territorial y Obras Públicas del primer Gobierno Vasco de la etapa democrática, presidido por Carlos Garaikoetxea, entre 1980 y 1984. Su muerte supone la pérdida de uno de los últimos integrantes de aquel primer Ejecutivo vasco.

Lasagabaster formó parte del Gobierno Vasco constituido en 1980 tras la recuperación de las instituciones de autogobierno. Aquel Ejecutivo estuvo encabezado por Carlos Garaikoetxea y afrontó la puesta en marcha de las estructuras institucionales vascas tras la aprobación del Estatuto de Gernika.

Consejero de Política Territorial y Obras Públicas

Durante su etapa en el Gobierno Vasco, Lasagabaster estuvo al frente de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas, un área vinculada al desarrollo de infraestructuras y a la ordenación territorial de Euskadi.

Lasagabaster fue también uno de los tres integrantes de aquel primer Gobierno que participaron en el homenaje celebrado en Ajuria Enea en junio de 2025 con motivo del 45 aniversario de la constitución del Ejecutivo de Garaikoetxea.

En aquel acto, Lasagabaster compartió protagonismo con el exconsejero de Educación Pedro Miguel Etxenike y el exconsejero de Economía y Hacienda Pedro Luis Uriarte. Los tres fueron entonces los únicos miembros del primer Gobierno Vasco que quedaban con vida, según se destacó durante el homenaje.

Gobierno Vasco Carlos Garaikoetxea Política

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