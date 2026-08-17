Muere Javier Lasagabaster, consejero de Política Territorial y Obras Públicas entre 1980 y 1984
Javier Lasagabaster ha fallecido. Fue consejero de Política Territorial y Obras Públicas del primer Gobierno Vasco de la etapa democrática, presidido por Carlos Garaikoetxea, entre 1980 y 1984. Su muerte supone la pérdida de uno de los últimos integrantes de aquel primer Ejecutivo vasco.
Lasagabaster formó parte del Gobierno Vasco constituido en 1980 tras la recuperación de las instituciones de autogobierno. Aquel Ejecutivo estuvo encabezado por Carlos Garaikoetxea y afrontó la puesta en marcha de las estructuras institucionales vascas tras la aprobación del Estatuto de Gernika.
Consejero de Política Territorial y Obras Públicas
Durante su etapa en el Gobierno Vasco, Lasagabaster estuvo al frente de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas, un área vinculada al desarrollo de infraestructuras y a la ordenación territorial de Euskadi.
Lasagabaster fue también uno de los tres integrantes de aquel primer Gobierno que participaron en el homenaje celebrado en Ajuria Enea en junio de 2025 con motivo del 45 aniversario de la constitución del Ejecutivo de Garaikoetxea.
En aquel acto, Lasagabaster compartió protagonismo con el exconsejero de Educación Pedro Miguel Etxenike y el exconsejero de Economía y Hacienda Pedro Luis Uriarte. Los tres fueron entonces los únicos miembros del primer Gobierno Vasco que quedaban con vida, según se destacó durante el homenaje.
Te puede interesar
El Ayuntamiento de Burlada condena por unanimidad la agresión sufrida por un concejal de UPN en fiestas
El concejal de UPN, Carlos Oto, fue agredido el pasado sábado en la sede del partido regionalista cuando varios integrantes de la formación y otras personas se encontraban reunidos y celebrando la jornada festiva.
El presidente ceutí acusa al Gobierno de “maquillar la realidad” y le da 30 días para solucionar la crisis
Juan Vivas ha endurecido sus críticas hacia el Gobierno por la "falta de respuestas" y su "pasividad" ante la crisis migratoria desencadenada tras la entrada masiva a la ciudad autónoma de unas 70.000 personas desde Marruecos los días 30 y 31 de julio. Vivas se ha preguntado si la pasividad del Ejecutivo busca "no molestar" a Marruecos y ha anunciado que acudirá al poder judicial y otros estamentos si la crisis no se soluciona en un plazo máximo de 30 días.
UPN denuncia la agresión a un concejal en las fiestas de Burlada
El partido asegura que Carlos Oto recibió un golpe en el pecho en la sede de UPN, mientras que la presidenta navarra y varios partidos han condenado la agresión y han mostrado su apoyo al edil.
El Tribunal de Pau rechaza provisionalmente los reconocimientos al euskera de Baiona y Sara
El Ayuntamiento de Sara aprobó el 2 de julio una resolución en la que se reconoce el euskera como lengua del municipio, y el Consitorio de Baiona hizo lo propio el día 23. El prefecto de los Pirineos Atlánticos recurrió la decisión y el Tribunal de Pau ha decidido la suspensión. Ambos Ayuntamientos presentarán un recurso este lunes.
Mónica García niega el colapso sanitario en Ceuta y alerta del riesgo por el hacinamiento
La ministra de Sanidad cifra en 5800 los migrantes atendidos en 15 días y reclama más espacios para prevenir riesgos sanitarios y epidemiológicos.
Comunidades del PP rechazan debatir en la próxima Sectorial la atención a menores en Ceuta
La Conferencia Sectorial del 27 de agosto será la primera en celebrarse tras la entrada masiva de extranjeros a Ceuta. Se abordará el crédito extraordinario de 25 millones de euros para Ceuta, vinculado a la atención de menores migrantes no acompañados.
Euskadi defiende reagrupar a los menores de Ceuta con sus familias, en lugar de repartirlos
El director de Infancia, Adolescencia y Familias asegura que el País Vasco "no aceptará derivaciones impuestas, improvisadas o sin garantías", y recuerda que la CAV ya acoge a menores por encima de su capacidad.
Marlaska refuerza la seguridad en Ceuta y reivindica la cooperación con Marruecos
El titular de Interior ha anunciado el envío a Ceuta de 45 policías nacionales adicionales para reforzar la seguridad ciudadana. La normalidad todavía no se ha recuperado por completo en la ciudad, pese al retorno de la mayoría de los migrantes que entraron de forma irregular.
Seis detenidos en Vitoria-Gasteiz acusados de intentar agredir a un joven con la camiseta de la selección española
Los hechos habrían sucedido días antes de celebrarse el Mundial de fútbol. Una de las detenciones ha tenido lugar el pasado lunes, y las otras cinco este martes.