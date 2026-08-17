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Javier Lasagabaster hil da, Lurralde Politika eta Herri Lan sailburua 1980 eta 1984 artean

Lasagabaster Carlos Garaikoetxea buru zuen Jaurlaritzako kide izan zen lehen legegintzaldian, 1980 eta 1984 artean.
Javier Lasagabaster. Argazkia: EITB
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EITB

Azken eguneratzea

Javier Lasagabaster hil da. Carlos Garaikoetxea buru zuen lehen Eusko Jaurlaritzako Lurralde Politika eta Herri Lan sailburua izan zen 1980 eta 1984 artean. Haren heriotzarekin, lehen Eusko Jaurlaritza hartako azken kideetako bat joan da.

Lasagabasterrek Eusko Jaurlaritzaren parte izan zen 1980an, autogobernurako erakundeak berreskuratu ondoren. Gobernu haren buru Carlos Garaikoetxea izan zen, eta Gernikako Estatutua onartu ondoren ekin zion euskal egitura instituzionalak abian jartzeari.

Lurralde Politika eta Herri Lan sailburua

Eusko Jaurlaritzan egon zen bitartean, Lasagabasterrek Lurralde Politika eta Herri Lan Saila zuzendu zuen, Euskadiko azpiegituren garapenari eta lurralde-antolamenduari lotutako eremua.

Garaikoetxearen Gobernuaren sorreraren 45. urteurrena zela eta, 2025eko ekainean Ajuria Enean egindako omenaldian parte hartu zuten lehen Jaurlaritzako hiru kideetako bat ere izan zen Lasagabaster.

Ekitaldi hartan, Lasagabasterrek Pedro Miguel Etxenike Hezkuntza sailburu ohiarekin eta Pedro Luis Uriarte Ekonomia eta Ogasun sailburu ohiarekin partekatu zuen protagonismoa. Hirurak izan ziren bizirik geratu ziren lehen Eusko Jaurlaritzako kide bakarrak , omenaldian nabarmendu zenez.

"Euskadirekin konpromisoa"

Imanol Pradales lehendakariak Lasagabasterren heriotza deitoratu du eta "urte gogor eta zailetan" Euskadirekin duen konpromisoa azpimarratu du.

Pradalesek gaineratu du Eusko Jaurlaritza, euskal gizartea eta bera "beti" eskertuta egongo direla hartutako konpromisoagatik eta herrialdeari egindako ekarpenagatik.

Pradalesek gogora ekarri du, halaber, iaz Ajuria Enean diktadura osteko lehen Eusko Jaurlaritzari egindako omenaldia, Lasagabasterrek Carlos Garaikoetxea lehendakariarekin batera parte hartu baitzuen.

"Beti gordeko dut maitasun handiz Carlos Garaikoetxea lehendakariarekin batera diktadura osteko lehen Eusko Jaurlaritzari egindako omenaldiaren oroitzapena, iaz Ajuria-Enean gozatu baikenuen", adierazi du.

Lehendakariak "doluminak" eman dizkie familiari eta Lasagabasterren gertuko pertsonei, eta "Goian Bego, Javier" mezuarekin amaitu du bere mezua.

Eusko Jaurlaritza Carlos Garaikoetxea Politika

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