NAFARROA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Burlatako Udalak aho batez gaitzetsi du UPNko zinegotzi bati jaietan egindako erasoa

Pasa den larunbatean Carlos Oto UPNko zinegotziari eraso egin zioten alderdi erregionalistaren egoitzan, hainbat alderdikide eta beste hainbat pertsona bilduta zeudela.

vaquillas-burlada_
Burlatako Udala, artxiboko irudi batean. EITB
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Burlatako Udaleko Bozeramaileen Batzordeak adierazpen instituzional bat onartu du astelehen honetan, UPNko Carlos Oto zinegotziak pasa den larunbatean jasandako erasoa kondenatu eta gaitzesteko. 

Udal taldeek aho batez onartutako testuaren arabera, "iritzi desberdintasun batek ere ez du justifikatzen inoren osotasunaren eta eskubideen aurkako erasorik, ez Burlatan, ez beste inon". 

"Herritarrentzat ezinbestekotzat jotzen duguna bereziki ezinbestekoa da Udal honetan herritarrak ordezkatzen ditugunontzat ere. Izan ere, Udal honetan iritzi desberdintasunak egotea berezkoa da, eta desberdintasun horiek Burlatakoa bezalako gizarte ireki, malgu, bizi eta errespetuzko baten irizpide aniztasun naturala islatzen dute. Horrenbestez, gizarte demokratiko batean, gertatutakoak ez du lekurik gure udalerrian", dio testuak. 

Burlata udalerri "anitza" dela eta udalbatza aniztasun horren "isla" dela nabarmendu ostean, aniztasun horrek "bizikidetzaren eredu" ere izan behar duela aldarrikatu du Udalak.  Hori dela eta, herritarrei dei egiten die jaiak "errespetuz, bizikidetzan eta tolerantziaz bizitzeko".

Halaber, Udalak babesa eta elkartasuna agertu dizkio Otori. 

UPNko zinegotzi baten aurkako erasoa salatu dute Burlatako jaietan

UPNk asteburuan salatu duenez, larunbatetik iganderako goizaldean gertatu zen erasoa. Alderdi erregionalistaren arabera, gizon bat sartu zen UPNren egoitzan alderdikideak eta hainbat pertsona bertan zirela, eta Otori kolpe bat eman zion bularrean. Erasoaren ondorioz, osasun etxean artatu behar izan zuten. 

UPN Burlata Politika Nafarroa

Zure interesekoa izan daiteke

CEUTA, 17/08/2026.- Comparece el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (c), este lunes, en compañía de varios miembros del ejecutivo local. EFE/Reduan
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

"Errealitatea makillatzea" egotzi dio Ceutako presidenteak Gobernuari, eta krisia konpontzeko 30 egun eman dizkio

Juan Vivasek gogor kritikatu du Gobernua uztailaren 30ean eta 31n Marokotik 70.000 pertsona inguru hiri autonomora sartu ondoren sortu den migrazio-krisiaren aurrean "erantzun ezagatik" eta "pasibotasunagatik". Agerraldi batean, Vivasek galdetu du ea Gobernuaren pasibotasunak Maroko "ez molestatzea" bilatzen duen, eta iragarri du botere judizialera eta beste estamentu batzuetara joko duela krisia 30 eguneko gehieneko epean konpontzen ez bada.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X