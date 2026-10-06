Hauteskunde orokorrak
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Nola helduko dira alderdiak hauteskundeen lehiara?

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Aner Ansorena analista politikoarekin alderdi politiko bakoitzaren gakoak aztertuko ditugu 2026ko azaroaren 29ko hauteskundeei begira.

Hauteskunde Orokorrak EAJ-PNV EH Bildu Podemos Sumar Psoe PP VOX Politika

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