Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
"Iparra el galtzeko" eta Euskaditik lanean aritzeko deia egin du Pradalesek
Imanol Pradalesek Jose Maria Arizmendiarrieta euskal kooperatibismoaren bultzatzailearen heriotzaren 50. urteurreneko ekitaldian parte hartu du. Lehendakariak gogorarazi duenez, "mundua Euskaditik ikusten jakin zuen ideologo bat izan zen, eta ez Euskadi mundutik". Arizmendiarrietak egin zuen bezala, "inori baimenik eskatu gabe", bertatik lan egitea eskatu du.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
EH Bilduk eta Sumarrek Buesa pabiloian Palestinako banderak zergatik kendu zituzten azaltzeko geldegin diote Segurtasun Sailari
ZUZENEAN
Duela min.
Asier Ezeiza ETAko presoaren hirugarren graduaren aurkako helegitea aurkeztu du Fiskaltzak
ZUZENEAN
Duela min.
Albiste izango dira: hauteskunde kanpaina, abisu horia itsas arriskuagatik eta Asia-Pazifikoko goi-bilera
ZUZENEAN
Duela min.
Migrazio "ordenatu eta segurua" eta Europaren iparrorratzak "humanista" izan behar duela defendatu du Melgosak
ZUZENEAN
Duela min.
Sanchezek eta Lulak erakunde demokratikoak defendatu dituzte Moncloan, "mehatxu ultraeskuindarraren" aurrean
ZUZENEAN
Duela min.
Gerra Zibilean Erreniegan eraildako 94 pertsonei omenaldia egin diete hilketen 90. urteurrenean
ZUZENEAN
Duela min.
Imanol Pradales: "Gure ofizialtasunaren bidean urratsak emateko prest gaude eta aurrera goaz"
ZUZENEAN
Duela min.
Marlaskak negarra eragiteko gasa erabiltzea debekatu du manifestazioetan, A11ko karga polizialen ondoren
ZUZENEAN
Duela min.
Albiste izango dira: hauteskunde kanpainaren lehen eguna, elikagai bilketa handia eta 'AlokaHiru' telesaila Primeran plataforman
Gehiago ikusi