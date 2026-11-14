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Imanol Pradales: "Gure ofizialtasunaren bidean urratsak emateko prest gaude eta aurrera goaz"
Lehendakariak Euskal Selekzioak nazioartean euskal herriaren nortasunaren eta onarpenaren sinbolo gisa duen zeregina aldarrikatu du, eta Euskadik munduaren aurrean duen nortasun propioaren adierazpen gisa duen garrantzia nabarmendu du.
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