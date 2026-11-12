JUSTIZIA
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Nucleo Nacional talde neonaziaren jarduera erabat etetea agindu du epaileak

Epaileak Nucleo Nacional (NN) erakunde neonaziaren jarduera etetea eta Madrilen, Burgosen eta Valladoliden dituen egoitzak ixtea agindu du, baita sare sozialetan dituen profilen eduki digitala blokeatzea ere, ostiralean 14 kide atxilotu ostean.

La Policía incautó a Núcleo Nacional más de 20 armas de fuego y numerosas armas blancas, táseres y defensas extensibles REMITIDA / HANDOUT por POLICÍA NACIONAL Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 12/11/2026
Argazkia: EFE.

Agentziak | EITB

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Epaileak Nucleo Nacional (NN) erakunde neonaziaren jarduera etetea eta Madrilen, Burgosen eta Valladoliden dituen egoitzak ixtea agindu du, baita sare sozialetan dituen profilen eduki digitala blokeatzea ere, ostiralean 14 kide atxilotu ostean .

Gainera, kautelazko neurriak ezarri dizkie atxilotuei, hala nola pasaportea kentzea, Estatuko lurraldetik irteteko debekua eta astero epaitegian aurkeztea, Poliziaren Zuzendaritza Nagusiak ostegun honetan jakitera eman duenez.

Joan den ostiraleko polizia-operatiboaren esparruan, Espainiako Poliziak erakundeko 14 kide atxilotu zituen Madrilen (5), Valladoliden (2), Asturiasen (3), Guadalajaran (1), Pontevedran (1), Burgosen (1) eta Alacanten (1), eta 12 miaketa egin zituen, horien artean, alderdiaren egoitza nagusia Madrilen.

Atxilotuei hainbat kolektibo ahulen eta ideologia antagonikoaren aurkako legez kanpoko elkartzea eta gorrotoa egotzi zien.

Auzitegi Nazionala Politika

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