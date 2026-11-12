Nucleo Nacional talde neonaziaren jarduera erabat etetea agindu du epaileak
Epaileak Nucleo Nacional (NN) erakunde neonaziaren jarduera etetea eta Madrilen, Burgosen eta Valladoliden dituen egoitzak ixtea agindu du, baita sare sozialetan dituen profilen eduki digitala blokeatzea ere, ostiralean 14 kide atxilotu ostean.
Epaileak Nucleo Nacional (NN) erakunde neonaziaren jarduera etetea eta Madrilen, Burgosen eta Valladoliden dituen egoitzak ixtea agindu du, baita sare sozialetan dituen profilen eduki digitala blokeatzea ere, ostiralean 14 kide atxilotu ostean .
Gainera, kautelazko neurriak ezarri dizkie atxilotuei, hala nola pasaportea kentzea, Estatuko lurraldetik irteteko debekua eta astero epaitegian aurkeztea, Poliziaren Zuzendaritza Nagusiak ostegun honetan jakitera eman duenez.
Joan den ostiraleko polizia-operatiboaren esparruan, Espainiako Poliziak erakundeko 14 kide atxilotu zituen Madrilen (5), Valladoliden (2), Asturiasen (3), Guadalajaran (1), Pontevedran (1), Burgosen (1) eta Alacanten (1), eta 12 miaketa egin zituen, horien artean, alderdiaren egoitza nagusia Madrilen.
Atxilotuei hainbat kolektibo ahulen eta ideologia antagonikoaren aurkako legez kanpoko elkartzea eta gorrotoa egotzi zien.