La jueza ordena el cese total de la actividad de la organización neonazi Núcleo Nacional

La jueza ha decretado el cese total de actividad de la organización neonazi Núcleo Nacional (NN) y el cierre de sus sedes en Madrid, Burgos y Valladolid, así como el bloqueo del contenido digital de sus perfiles en redes sociales tras la detención de 14 de sus miembros el pasado viernes.

Además ha impuesto a los detenidos medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salida de territorio estatal y la presentación semanal ante el juzgado, según ha informado la Dirección General de la Policía este jueves.

En el marco del operativo policial del pasado viernes, la Policía Nacional detuvo a 14 integrantes de la organización en Madrid (5), Valladolid (2), Asturias (3), Guadalajara (1), Pontevedra (1), Burgos (1) y Alicante (1) y practicó 12 registros, entre ellos, la sede central de la formación en Madrid.

A los arrestados les imputó los delitos de asociación ilícita y odio contra distintos colectivos vulnerables y de ideología antagónica.